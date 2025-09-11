ETV Bharat / state

झारखंड में पहली बार शहीद वनकर्मियों को किया गया याद, पलामू टाइगर रिजर्व में शहीद हुए हैं 13 वनकर्मी

झारखंड में पहली बार वन शहीद दिवस के मौके पर शहीद वन कर्मियों को याद किया गया.

शहीद वनकर्मियों को किया याद
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2025 at 6:21 PM IST

पलामू: 11 सितंबर को देशभर में वन शहीद दिवस मनाया जाता है. 2013 से शुरू हुई परंपरा आज भी कामय है. झारखंड में पहली बार गुरुवार को वन शहीद दिवस मनाया गया. इस दौरान शहीद वन कर्मियों को याद किया गया. पलामू टाइगर रिजर्व में पहली बार वन शहीद दिवस का आयोजन हुआ. जिसमें शहीद वेदी को सलामी दी गई और अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की. पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ परितोष उपाध्याय ने सबसे पहले शहीद वन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और सलामी दी.

झारखंड में पहली बार शहीद वन कर्मियों को याद किया जा रहा है. इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और उन्हें याद किया जा रहा है. झारखंड के विभिन्न इलाकों में कई वनकर्मी शहीद हुए हैं. पलामू टाइगर रिजर्व का इलाका विभिन्न कारणों से चर्चित है: परितोष उपाध्याय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वाइल्ड लाइफ

इस मौके पर पीटीआर के निदेशक एसआर नटेश, उप निदेशक कुमार आशीष, प्रजेशकांत जेना, पलामू डीएफओ कुमार सत्यम समेत कई शीर्ष अधिकारी मौजूद थे.

दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है. ढाई दशक में 12 वनकर्मी शहीद हुए हैं, जबकि एक वनकर्मी, पलामू टाइगर रिजर्व के गठन से पहले शहीद हुए थे. माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर बूढ़ा पहाड़ भी पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है.

साल पदवनकर्मियों के नाम
1989आरक्षीविश्राम राय
1990 वनरक्षीगणेश राय
1990 वनरक्षीललन राय
1998ड्राइवर अजीज कुरैशी
1998ट्रैकरसुखदेव परहिया
1999ट्रैकर भगवती यादव
2004 ट्रैकरजीतन सिंह
2004 ट्रैकरतपेश्वर सिंह
2004 वनपाल दानियाल खलखो
2004 ड्राइवर सीताराम यादव
2023 ट्रैकरदेव कुमार प्रजापति

