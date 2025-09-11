झारखंड में पहली बार शहीद वनकर्मियों को किया गया याद, पलामू टाइगर रिजर्व में शहीद हुए हैं 13 वनकर्मी
झारखंड में पहली बार वन शहीद दिवस के मौके पर शहीद वन कर्मियों को याद किया गया.
पलामू: 11 सितंबर को देशभर में वन शहीद दिवस मनाया जाता है. 2013 से शुरू हुई परंपरा आज भी कामय है. झारखंड में पहली बार गुरुवार को वन शहीद दिवस मनाया गया. इस दौरान शहीद वन कर्मियों को याद किया गया. पलामू टाइगर रिजर्व में पहली बार वन शहीद दिवस का आयोजन हुआ. जिसमें शहीद वेदी को सलामी दी गई और अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की. पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ परितोष उपाध्याय ने सबसे पहले शहीद वन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और सलामी दी.
झारखंड में पहली बार शहीद वन कर्मियों को याद किया जा रहा है. इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और उन्हें याद किया जा रहा है. झारखंड के विभिन्न इलाकों में कई वनकर्मी शहीद हुए हैं. पलामू टाइगर रिजर्व का इलाका विभिन्न कारणों से चर्चित है: परितोष उपाध्याय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वाइल्ड लाइफ
इस मौके पर पीटीआर के निदेशक एसआर नटेश, उप निदेशक कुमार आशीष, प्रजेशकांत जेना, पलामू डीएफओ कुमार सत्यम समेत कई शीर्ष अधिकारी मौजूद थे.
दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है. ढाई दशक में 12 वनकर्मी शहीद हुए हैं, जबकि एक वनकर्मी, पलामू टाइगर रिजर्व के गठन से पहले शहीद हुए थे. माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर बूढ़ा पहाड़ भी पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है.
|साल
|पद
|वनकर्मियों के नाम
|1989
|आरक्षी
|विश्राम राय
|1990
|वनरक्षी
|गणेश राय
|1990
|वनरक्षी
|ललन राय
|1998
|ड्राइवर
|अजीज कुरैशी
|1998
|ट्रैकर
|सुखदेव परहिया
|1999
|ट्रैकर
|भगवती यादव
|2004
|ट्रैकर
|जीतन सिंह
|2004
|ट्रैकर
|तपेश्वर सिंह
|2004
|वनपाल
|दानियाल खलखो
|2004
|ड्राइवर
|सीताराम यादव
|2023
|ट्रैकर
|देव कुमार प्रजापति
