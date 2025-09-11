ETV Bharat / state

झारखंड में पहली बार शहीद वनकर्मियों को किया गया याद, पलामू टाइगर रिजर्व में शहीद हुए हैं 13 वनकर्मी

पलामू: 11 सितंबर को देशभर में वन शहीद दिवस मनाया जाता है. 2013 से शुरू हुई परंपरा आज भी कामय है. झारखंड में पहली बार गुरुवार को वन शहीद दिवस मनाया गया. इस दौरान शहीद वन कर्मियों को याद किया गया. पलामू टाइगर रिजर्व में पहली बार वन शहीद दिवस का आयोजन हुआ. जिसमें शहीद वेदी को सलामी दी गई और अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की. पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ परितोष उपाध्याय ने सबसे पहले शहीद वन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और सलामी दी.

झारखंड में पहली बार शहीद वन कर्मियों को याद किया जा रहा है. इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और उन्हें याद किया जा रहा है. झारखंड के विभिन्न इलाकों में कई वनकर्मी शहीद हुए हैं. पलामू टाइगर रिजर्व का इलाका विभिन्न कारणों से चर्चित है: परितोष उपाध्याय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वाइल्ड लाइफ

जानकारी देते प्रधान मुख्य वन संरक्षक परितोष उपाध्याय (Etv Bharat)

इस मौके पर पीटीआर के निदेशक एसआर नटेश, उप निदेशक कुमार आशीष, प्रजेशकांत जेना, पलामू डीएफओ कुमार सत्यम समेत कई शीर्ष अधिकारी मौजूद थे.