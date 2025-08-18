ETV Bharat / state

बस्तर में शहीद स्मारक, सीआरपीएफ ने करवाया निर्माण, वीर जवानों को नमन - MARTYR MEMORIAL IN BASTAR

बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ जंग में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की याद में शहीद स्मारक का निर्माण हुआ है.

Kondagaon Martyr Memorial
कोंडागांव शहीद स्मारक (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read

बस्तर: छत्तीसगढ़ बीते कई दशकों से नक्सलवाद की जंग लड़ रहा है. इस अभियान में कुल 460 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए हैं. उनकी याद में सीआरपीएफ ने बस्तर में शहीद स्मारक बनवाया है. जिससे जवानों की शहादत को नमन किया जा सके.

कोंडागांव में किया गया स्मारक का निर्माण: सीआरपीएफ के अधिकारियों ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कोंडागांव में शहीद स्मारक का निर्माण जिले में स्थित अर्धसैनिक बल की 188वीं बटालियन द्वारा किया गया है. इसका उद्घाटन स्वतंत्रता दिवस पर किया गया.बस्तर में पिछले 20 वर्षों से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच सबसे हिंसक अभियान, मुठभेड़ें और हमले हुए हैं. जिसमें बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है.

सीआरपीएफ की तरफ से जारी किया गया बयान: इस अवसर पर सीआरपीएफ की तरफ से एक बयान जारी किया गया. जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के समाप्त होने की घोषणा के साथ, सीआरपीएफ के शहीद कर्मियों के लिए एक स्मारक बनाना उचित है, जो इन अभियानों के लिए अग्रणी सुरक्षा बल बना हुआ है. सीआरपीएफ के अधिकारी ने कहा कि यह स्मारक 2003 से 15 अगस्त 2025 के बीच बस्तर क्षेत्र में कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देता है. इसमें 460 बहादुर सीआरपीएफ कर्मियों जिनमें 20 अधिकारी शामिल हैं. उन्होंने अपने प्राण गंवाएं हैं.

शहीद स्मारक से मिलेगी प्रेरणा: सीआरपीएफ के अधिकारी ने कहा कि लगभग 3.25 लाख कर्मियों वाले इस बल में कई अन्य स्मारक भी हैं, लेकिन यह स्मारक विशेष रूप से बस्तर में शहीद हुए कर्मियों की स्मृति में है.यह स्मारक कोंडागांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर सीआरपीएफ की 188वीं बटालियन के शिविर के बाहर स्थित है और इसका उद्घाटन बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर भावेश चौधरी ने किया.

शहीद स्मारक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से लड़ने वाले सीआरपीएफ के कार्यों और बलिदान को उजागर करेगा- भावेश चौधरी, कमांडिंग ऑफिसर, 188वीं बटालियन, सीआरपीएफ

बस्तर संभाग में सात जिले शामिल: बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है. यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है. बस्तर संभाग में बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा सहित सात जिले शामिल हैं.

सोर्स: पीटीआई

रायपुर में तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री हुए शामिल, शहीद स्मारक से मरीन ड्राइव तक देश भक्ति की धुन

बलौदाबाजार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि

नक्सलगढ़ की गलियों में देशभक्ति की गूंज, सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा यात्रा

बस्तर: छत्तीसगढ़ बीते कई दशकों से नक्सलवाद की जंग लड़ रहा है. इस अभियान में कुल 460 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए हैं. उनकी याद में सीआरपीएफ ने बस्तर में शहीद स्मारक बनवाया है. जिससे जवानों की शहादत को नमन किया जा सके.

कोंडागांव में किया गया स्मारक का निर्माण: सीआरपीएफ के अधिकारियों ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कोंडागांव में शहीद स्मारक का निर्माण जिले में स्थित अर्धसैनिक बल की 188वीं बटालियन द्वारा किया गया है. इसका उद्घाटन स्वतंत्रता दिवस पर किया गया.बस्तर में पिछले 20 वर्षों से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच सबसे हिंसक अभियान, मुठभेड़ें और हमले हुए हैं. जिसमें बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है.

सीआरपीएफ की तरफ से जारी किया गया बयान: इस अवसर पर सीआरपीएफ की तरफ से एक बयान जारी किया गया. जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के समाप्त होने की घोषणा के साथ, सीआरपीएफ के शहीद कर्मियों के लिए एक स्मारक बनाना उचित है, जो इन अभियानों के लिए अग्रणी सुरक्षा बल बना हुआ है. सीआरपीएफ के अधिकारी ने कहा कि यह स्मारक 2003 से 15 अगस्त 2025 के बीच बस्तर क्षेत्र में कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देता है. इसमें 460 बहादुर सीआरपीएफ कर्मियों जिनमें 20 अधिकारी शामिल हैं. उन्होंने अपने प्राण गंवाएं हैं.

शहीद स्मारक से मिलेगी प्रेरणा: सीआरपीएफ के अधिकारी ने कहा कि लगभग 3.25 लाख कर्मियों वाले इस बल में कई अन्य स्मारक भी हैं, लेकिन यह स्मारक विशेष रूप से बस्तर में शहीद हुए कर्मियों की स्मृति में है.यह स्मारक कोंडागांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर सीआरपीएफ की 188वीं बटालियन के शिविर के बाहर स्थित है और इसका उद्घाटन बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर भावेश चौधरी ने किया.

शहीद स्मारक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से लड़ने वाले सीआरपीएफ के कार्यों और बलिदान को उजागर करेगा- भावेश चौधरी, कमांडिंग ऑफिसर, 188वीं बटालियन, सीआरपीएफ

बस्तर संभाग में सात जिले शामिल: बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है. यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है. बस्तर संभाग में बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा सहित सात जिले शामिल हैं.

सोर्स: पीटीआई

रायपुर में तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री हुए शामिल, शहीद स्मारक से मरीन ड्राइव तक देश भक्ति की धुन

बलौदाबाजार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि

नक्सलगढ़ की गलियों में देशभक्ति की गूंज, सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा यात्रा

For All Latest Updates

TAGGED:

HONOR OF MARTYRED CRPF JAWANBASTAR NAXAL OPERATIONसीआरपीएफ 188 बटालियन कोंडागांवकोंडागांव में शहीद स्मारकMARTYR MEMORIAL IN BASTAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.