शहीद मणींद्रनाथ मंडल की जयंती कार्यक्रम में पत्नी हुईं भावुक, कहा-अब तक नहीं मिला उचित सम्मान - MARTYR MANINDRANATH MANDAL

धनबाद में शहीद मणींद्रनाथ मंडल की जयंती मनाई गई. इस मौके पर शहीद की पत्नी रेखा मंडल और विधायक राज सिन्हा मौजूद रहे.

Jharkhand Agitator Manindranath
शहीद मणींद्रनाथ मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करतीं रेखा मंडल व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2025 at 8:35 PM IST

धनबाद: झारखंड आंदोलन के प्रखर क्रांतिकारी नेता मणींद्रनाथ मंडल की 76वीं जयंती रविवार को सादगी के साथ मनाई गई. वहीं इस अवसर पर शहीद मणींद्रनाथ मंडल के नाम से चौक का भी नामकरण किया गया. यह कार्यक्रम शहीद मणींद्रनाथ मंडल फाउंडेशन धनबाद की ओर से आयोजित किया गया था. मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा, टुंडी विधायक मथुरा महतो, झारखंड आंदोलनकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.

मणींद्रनाथ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि

इस मौके पर शहीद मणींद्रनाथ मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई. साथ ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन और रामदास सोरेन को भी याद किया गया. कार्यक्रम में मौजूद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि शहीद मणींद्रनाथ मंडल झारखंड आंदोलन में सक्रिय थे. संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए थे. उनके त्याग और बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा.

शहीद मणींद्रनाथ मंडल की पत्नी रेखा मंडल और धनबाद विधायक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शहीद मणींद्रनाथ के नाम पर योजना शुरू करे सरकार

विधायक ने कहा कि मणींद्रनाथ मंडल हमेशा शोषित, दलित, पीड़ितों के लिए लड़ते थे. उन्होंने कहा कि सरकार जैसे अन्य शहीदों को सम्मान दे रही है वही सम्मान शहीद मणींद्रनाथ मंडल को मिलना चाहिए. सरकार से मांग है कि किसी न किसी योजना को शहीद मणींद्रनाथ के नाम पर शुरू करें. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में इस मांग को उठाने का काम करेंगे.

शहीद मणींद्रनाथ को नहीं मिला उचित सम्मानः रेखा मंडल

वहीं शहीद मणींद्रनाथ मंडल की पत्नी रेखा मंडल ने कहा कि उनके पति गुरुजी के साथ झारखंड आंदोलन में साथ रहे. माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए वह शहीद हो गए, लेकिन आज तक उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला. उन्हें इस बात का काफी दुःख है. गुरुजी ने उनकी सरकारी नौकरी छुड़वा कर राजनीति में लाए. राजनीति में आने के बाद पूरा परिवार आज सड़क पर आ गया है.

Jharkhand Agitator Manindranath
धनबाद में शहीद मणींद्रनाथ मंडल की जयंती कार्यक्रम में मौजूद विधायक, शहीद की पत्नी व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
बता दें कि 17 अक्टूबर 2023 को विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने शहीद मणींद्रनाथ मंडल की प्रतिमा का अनावरण किया था. उसके बाद से यह चौक झारखंड आंदोलन की ऐतिहासिक धरोहर और संघर्ष की स्मृति का प्रतीक माना जाता है.

