हरियाणा के पलवल में शहीद के परिवार पर हमला, गांव का नाम बदलने को लेकर विवाद

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए पलवल जिले के लांस नायक दिनेश शर्मा के परिवार पर हमला हुआ है.

Martyr Lance Naik Dinesh Sharma family attacked in Palwal
हरियाणा के पलवल में शहीद के परिवार पर हमला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 24, 2025 at 9:02 PM IST

पलवल : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए पलवल जिले के लांस नायक दिनेश शर्मा के परिवार पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. इसमें परिवार की 4 महिलाएं समेत कई व्यक्ति घायल हुए हैं. हसनपुर थाना पुलिस शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी हुई है. शहीद के घायल हुए परिजनों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है. इस दौरान शहीद दिनेश कुमार के परिजनों ने गांव के सरपंच पर शोक सभा के नाम पर 52 हजार रुपए वसूलने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं.

शहीद के परिवार का आरोप : शहीद लांस नायक दिनेश शर्मा के पिता दयाचंद शर्मा ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि "शहीद के श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए सरपंच के परिवार के एक व्यक्ति ने उनसे 52 हजार रुपए लिए थे, जिसके बारे में वे कई बार मीडिया के सामने भी बोल चुके हैं." दयाचंद ने दावा किया कि "22 सितंबर को उन्होंने 52 हजार रुपए लेन-देन का पूरा ब्यौरा मीडिया के कैमरे पर बताया था. गांव के नाम को बदलने की घोषणा सीएम करके गए थे, उसको भी सरपंच पक्ष की ओर से पूरा नहीं किया, बल्कि बीडीपीओ हसनपुर के सामने पंचायत में एक फौजी ने इस पर एतराज जताया था. फौजी ने मीटिंग में कहा कि देश में रोजाना कितने फौजी शहीद हो रहे है, गांव का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा, मैं भी एक फौजी हूं, यदि गांव का नाम होगा तो हमारे दादा के नाम पर रखा जाएगा, जिसको लेकर सरपंच पक्ष के लोग उनसे रंजिश पाले हुए थे". शहीद के पिता और अन्य परिजनों ने आरोप लगाया है कि "22 सितंबर की रात करीब सवा 9 बजे करीब 30 हमलावर हाथों में लाठी, डंडा, फरसा व अवैध हथियार लेकर उनके घर पर पहुंचे और घर में घुसकर उनके परिजनों पर हमला कर दिया. हमला करते हुए आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी. झगड़े में कई लोगों को चोटें आई हैं. उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को इसकी सूचना दी."

आरोपों को बताया गलत : वहीं इस बारे में सरपंच पक्ष की से सरपंच प्रतिनिधि भूपराम पाठक और शहीद की शोक सभा में टेंट लगाने वाले हेमदत पाठक ने बताया कि "उन पर पैसे लेने के जो आरोप लगे हैं, वे पूरी तरह से झूठे हैं. उन्होंने दिनेश के परिवार से कोई पैसा नहीं लिया है. श्रद्धांजलि सभा के दिन जो भी पैसा खर्च हुआ, वो उन्होंने अपनी जेब से दिया था. पंचायत के खाते से पैसा खर्च करने का भी कोई नियम नहीं है, इसलिए उनसे जो बन पाया, वो उन्होंने किया, लेकिन परिवार से उनके पास कोई पैसा नहीं आया है. अगर परिवार के पास पैसे देने का कोई सबूत है तो उनको सबके सामने लेकर आए. उन्होंने कहा कि झगड़े में जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं."

प्रशासन कर रहा मदद : वहीं शहीद परिवार द्वारा घोषणाओं को लेकर दिए जा रहे बयानों पर पलवल के DC हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा है कि "शहीद दिनेश कुमार का परिवार उनसे मिला था. प्रशासन हरसंभव मदद कर रहा है. अभी तक साढ़े तीन करोड़ रुपए परिवार को मिल चुके हैं. लोढ़ा फाउंडेशन की तरफ से परिवार को 5 लाख रुपए दिलाए गए. साथ ही बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी फाउंडेशन उठा रहा है. अभी परिवार को 60 लाख रुपए एक फाउंडेशन से दिलाए जाने हैं. प्रशासन की ओर से शहीद की पत्नी की जॉब की फाइल बनाकर ऊपर भेजी जा चुकी है. गांव के नाम को बदलने को लेकर ग्राम सभा हुई थी, जिसमें आपसी मतभेद के चलते नाम बदलने पर सहमति नहीं बनी थी. अब जल्द ही दोबारा से ग्राम सभा आयोजित कर नाम बदलने को लेकर मंजूरी बनाई जाएगी. गांव के नाम बदलने में समय लगता है, यह एक लंबी प्रक्रिया है. जल्द ही गांव का नाम दिनेशपुर कर दिया जाएगा."

सरकार संवेदनशील : खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम ने पूरे मामले पर कहा है कि "शहीद दिनेश कुमार के परिवार के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और जो भी घोषणाएं सरकार द्वारा की गई थी उन्हें पूरा किया जा रहा है. शहीद की पत्नी से भी संपर्क किया जा रहा है कि अगर वो नौकरी करना चाहे तो सरकार उनकी नौकरी पर भी कार्य कर रही है". आपको बता दें कि पलवल के गांव मोहम्मदपुर निवासी शहीद लांस नायक दिनेश शर्मा जम्मू के पुंछ इलाके में एलओसी पर तैनात थे. पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान लगातार सीमा पर गोलीबारी कर रहा था. इसी दौरान दिनेश शर्मा शहीद हो गए थे.

