शहीद कमांडो का बुलंदशहर में अंतिम संस्कार; पिता की वर्दी देख फफक पड़ी बेटी, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में गई थी जान

शहीद प्रभात गौड़ का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो नम हो गईं सभी की आंखें, इलाके में निकाली गई तिरंगा यात्रा, डीएम-एसएसपी ने किया सैल्यूट.

कमांडो प्रभात गौड़ का अंतिम संस्कार.
कमांडो प्रभात गौड़ का अंतिम संस्कार. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 7:53 PM IST

3 Min Read
बुलंदशहर : जम्मू कश्मीर में शहीद बुलंदशहर के कमांडो प्रभात गौड़ का बुधवार को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया. 11 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी. इससे पूर्व शहीद का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से पैतृक गांव में पहुंचा. इस दौरान तिरंगा यात्रा निकाली गई. पति का शव देख पत्नी बेहोश हो गई. पिता की वर्दी और तिरंगा हाथ में आते ही बेटी भी फफक पड़ी. प्रभात 27 साल से सेना में थे.

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को सेना के जवानों और आतंकवादियों में हुई मुठभेड़ में स्याना इलाके के गांव पाली आनंदगढ़ी निवासी प्रभात गौड़ शहीद हो गए थे. वह सेना में जेसीओ पैरा कमांडो की पोस्ट पर थे. आज शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो सभी की आंखें नम हो गईं. स्थानीय लोगों ने जहांगीराबाद से तिरंगा यात्रा निकाली. इसमें इलाके के हजारों लोग शामिल हुए. भारत माता की और शहीद के नाम के जयकारे लगाए. इसके बाद सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. बेटे खुशहाल ने मुखाग्नि दी.

शहीद के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़. (Video Credit; ETV Bharat)

शव देख पत्नी बेहोश, परिवार ने दी अंतिम सलामी : पति का शव देख पत्नी मनोरमा अपने होश खो बैठी. जैसे-तैसे परिवार के लोगों ने उन्हें संभाला. पिता सत्य प्रकाश गौड़ समेत पूरे परिवार ने शहीद को अंतिम सलामी दी. शहीद की वर्दी और तिरंगा संभालते हुए बेटी सोनिका फफक पड़ी. बेटा खुशहाल भी दहाड़े मारकर रोने लगा. परिवार रोना देखकर सभी की आंखें नम हो गईं. जिलाधिकारी श्रुति और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने पुष्प चक्र अर्पित करते शहीद को नमन किया.

सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार.
सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार. (Photo Credit; ETV Bharat)

27 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे प्रभात : प्रभात 27 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे. उनकी बेटी सोनिका ग्रेजुएशन कर रही है. जबकि बेटा खुशहाल 11वीं में पढ़ता है. दो साल पहले ही प्रभात की तैनाती जम्मू कश्मीर में हुई थी. परिवार गाजियाबाद के राजनगर में रहता है. प्रभात का 1 जुलाई को प्रमोशन हुआ था. पिछले साल दीपावली पर वह घर भी आए थे. परिवार के साथ त्यौहार मनाया था.

डीएम-एसएसपी ने परिवार को दी सांत्वना.
डीएम-एसएसपी ने परिवार को दी सांत्वना. (Photo Credit; ETV Bharat)
शव गांव पहुंचने पर निकाली गई तिरंगा यात्रा.
शव गांव पहुंचने पर निकाली गई तिरंगा यात्रा. (Photo Credit; ETV Bharat)

तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे प्रभात : शहीद जवान के चाचा राजवीर गौड़ ने बताया कि सोमवार दोपहर सूचना आई थी कि आतंकियों से मुठभेड़ में प्रभात को गोली लगी है. वह शहीद हो गए हैं. हम लोगों को पहले यकीन नहीं हुआ. हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे. बाद में इधर-उधर से फोन आने शुरू हुए तो पता चला. प्रभात के बड़े भाई राजुल गाजियाबाद में बिजनेस करते हैं. छोटे भाई अश्वनी भी गाजियाबाद में ही प्राइवेट जॉब करते हैं. पिता सत्य प्रकाश गौड़ गांव में अकेले रहते हैं. प्रभात तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे.

यह भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर: कुलगाम मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर, दो जवान शहीद

