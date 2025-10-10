ETV Bharat / state

भिवानी में सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, चंद्रमा को अर्घ्य देकर तोड़ेंगी उपवास

मेहंदी लगाकर करवा चौथ की तैयारी करती महिलाएं ( Etv Bharat )

Published : October 10, 2025

भिवानी: सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्य का त्योहार करवा चौथ आज पूरे देश में मनाया जा रहा है. पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं निर्जला व्रत कर रही हैं. रात में चांद देखने के बाद महिलाएं पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत पूरा करेंगी. दिन-भर महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाने और मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगाती दिखीं. वहीं सुबह से ही महिलाएं पूजा-पाठ कर रही हैं. खासकर नई नवेली महिलाओं में व्रत को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है. करवा चौथ पर पूजा-पाठ करती महिलाएं (Etv Bharat) पति-पत्नी के प्रेम का व्रत: पति-पत्नी के बीच प्रेम को दर्शाने वाले त्योहार करवा चौथ का पर्व के मौके पर भिवानी में महिलाओं ने सामूहिक रूप से एकत्रित हुई हैं. इस दौरान करवा चौथ माता की कथा सुनी और भगवान शिव-पार्वती, करवा माता, गणेश के साथ चंद्रमा की पूजा की. सुहागिन महिलाओं ने अन्न और जल त्यागकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना की. टीका, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी लगाकर नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार कर सज-धज कर पूजा-पाठ में दिन से ही लगी हुई है.