भिवानी में सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, चंद्रमा को अर्घ्य देकर तोड़ेंगी उपवास
पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए महिलाएं आज करवा चौथ व्रत कर रही हैं.
Published : October 10, 2025 at 4:55 PM IST
भिवानी: सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्य का त्योहार करवा चौथ आज पूरे देश में मनाया जा रहा है. पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं निर्जला व्रत कर रही हैं. रात में चांद देखने के बाद महिलाएं पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत पूरा करेंगी. दिन-भर महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाने और मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगाती दिखीं. वहीं सुबह से ही महिलाएं पूजा-पाठ कर रही हैं. खासकर नई नवेली महिलाओं में व्रत को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है.
पति-पत्नी के प्रेम का व्रत: पति-पत्नी के बीच प्रेम को दर्शाने वाले त्योहार करवा चौथ का पर्व के मौके पर भिवानी में महिलाओं ने सामूहिक रूप से एकत्रित हुई हैं. इस दौरान करवा चौथ माता की कथा सुनी और भगवान शिव-पार्वती, करवा माता, गणेश के साथ चंद्रमा की पूजा की. सुहागिन महिलाओं ने अन्न और जल त्यागकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना की. टीका, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी लगाकर नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार कर सज-धज कर पूजा-पाठ में दिन से ही लगी हुई है.
क्या है पौराणिक कथाएं: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पतिव्रता सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे. वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रती स्त्री ने अपनी सतित्व के बल पर पति को यमराज के पास पहुंचाने वाले मगरमच्छ को सूती साड़ी के धागे से अपने तप के माध्यम से बांध कर अपने पति की जान बचाई थी.
क्या बोलीं व्रतीः इस मौके पर करवा चौथ व्रत कर रहीं पूजा और सुमन ने बताया कि "आज करवा चौथ के मौके पर उन्होंने अपने पति की लंबी आयु की कामना की है. सुबह से ही नहा-धोकर करवा चौथ की कथा सुना. वे पूरा दिन व्रत करके रात को चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत पूर्ण करेंगी." इस दिन वे पूर्ण रूप से बगैर जल और आहार के रहकर अपने पति की दीर्घायु की कामना कर रही हैं. पति की अच्छी स्वास्थ्य की कामना के साथ व्रत हर साल होता है. सुबह उनकी सास ने उन्हें सरगी देकर उपवास की शुरुआत करवाई है. इसी परंपरा को वे आगे बढ़ा रही है.
