ETV Bharat / state

भिवानी में सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, चंद्रमा को अर्घ्य देकर तोड़ेंगी उपवास

पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए महिलाएं आज करवा चौथ व्रत कर रही हैं.

KARWA CHAUTH 2025
मेहंदी लगाकर करवा चौथ की तैयारी करती महिलाएं (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 10, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्य का त्योहार करवा चौथ आज पूरे देश में मनाया जा रहा है. पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं निर्जला व्रत कर रही हैं. रात में चांद देखने के बाद महिलाएं पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत पूरा करेंगी. दिन-भर महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाने और मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगाती दिखीं. वहीं सुबह से ही महिलाएं पूजा-पाठ कर रही हैं. खासकर नई नवेली महिलाओं में व्रत को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है.

KARWA CHAUTH 2025
करवा चौथ पर पूजा-पाठ करती महिलाएं (Etv Bharat)

पति-पत्नी के प्रेम का व्रत: पति-पत्नी के बीच प्रेम को दर्शाने वाले त्योहार करवा चौथ का पर्व के मौके पर भिवानी में महिलाओं ने सामूहिक रूप से एकत्रित हुई हैं. इस दौरान करवा चौथ माता की कथा सुनी और भगवान शिव-पार्वती, करवा माता, गणेश के साथ चंद्रमा की पूजा की. सुहागिन महिलाओं ने अन्न और जल त्यागकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना की. टीका, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी लगाकर नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार कर सज-धज कर पूजा-पाठ में दिन से ही लगी हुई है.

मेहंदी रचातीं महिलाएं (Etv Bharat)

क्या है पौराणिक कथाएं: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पतिव्रता सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे. वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रती स्त्री ने अपनी सतित्व के बल पर पति को यमराज के पास पहुंचाने वाले मगरमच्छ को सूती साड़ी के धागे से अपने तप के माध्यम से बांध कर अपने पति की जान बचाई थी.

KARWA CHAUTH 2025
करवा चौथ के लिए पूजा करती महिलाएं (Etv Bharat)

क्या बोलीं व्रतीः इस मौके पर करवा चौथ व्रत कर रहीं पूजा और सुमन ने बताया कि "आज करवा चौथ के मौके पर उन्होंने अपने पति की लंबी आयु की कामना की है. सुबह से ही नहा-धोकर करवा चौथ की कथा सुना. वे पूरा दिन व्रत करके रात को चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत पूर्ण करेंगी." इस दिन वे पूर्ण रूप से बगैर जल और आहार के रहकर अपने पति की दीर्घायु की कामना कर रही हैं. पति की अच्छी स्वास्थ्य की कामना के साथ व्रत हर साल होता है. सुबह उनकी सास ने उन्हें सरगी देकर उपवास की शुरुआत करवाई है. इसी परंपरा को वे आगे बढ़ा रही है.

KARWA CHAUTH 2025
मेहंदी रचाती महिलाएं (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें- पूरी हो गई सजने संवरने की तैयारियां, करवा चौथ पर स्पेशल खरीदारी कर रहीं सुहागिनें, व्यापारियों के भी खिले चेहरे


For All Latest Updates

TAGGED:

KARWA CHAUTH करवा चौथ तैयारीकरवा चौथKARWA CHAUTH 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.