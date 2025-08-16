ETV Bharat / state

अजमेर में विवाहिता की हत्या मामला: साजिश में शामिल पति की प्रेमिका को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार - HUSBAND KILLED WIFE CASE IN AJMER

किशनगढ़ में पिछले दिनों पति के द्वारा पत्नी की हत्या मामले में पुलिस ने अब प्रेमिका को भी गिरफ्तार कर लिया है.

Superintendent of Police Office, Ajmer
पुलिस अधीक्षक कार्यालय अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2025 at 10:53 PM IST

अजमेर: किशनगढ़ में विवाहिता की अपने पति के द्वारा हत्या मामले में अब पुलिस ने उसकी प्रेमिका को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार प्रेमिका भी हत्या की साजिश में शामिल पाई गई. पुलिस ने बताया कि आरोपी पति और उसकी प्रेमिका के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था. जिसके कारण पति-पत्नी के बीच रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई थी.

एएसपी दीपक कुमार ने शनिवार को प्रेस वार्ता में बताया कि रोहित सैनी और रितु सैनी ने मिलकर संजू सैनी को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. शिवाजी नगर निवासी रितु को किशनगढ़ शहर थाना पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया. जबकि आरोपी पति सहित एक अन्य व्यक्ति रवि मेघवाल को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस ने एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है. यह पूरा मामला पति-पत्नी और प्रेमिका के बिगड़े रिश्तों का नतीजा है. किशनगढ़ शहर थाना पुलिस फिलहाल मामले की गहन पड़ताल कर रही है.

विवाहिता हत्याकांड में पुलिस ने की एक और गिरफ्तारी (ETV Bharat Ajmer)

एएसपी ने बताया कि शनिवार को पकड़ी गई प्रेमिका रितु सैनी पहले से ही शादीशुदा है और एक 4 साल की बेटी है. वह अपने पूर्व पति से भी तलाक ले चुकी है. पिछले लंबे समय से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था. गत 10 अगस्त को रोहित सैनी ने मौका पाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी संजू सैनी का गला रेत कर हत्या कर दी थी और लूट की झूठी कहानी बात कर पुलिस को गुमराह किया था. शनिवार को पुलिस ने आरोपी रोहित की प्रेमिका रितु सैनी को भी हत्याकांड की साजिश में शामिल होने के चलते गिरफ्तार कर लिया.

विवाहिता हत्याकांड में पुलिस ने की एक और गिरफ्तारी (ETV Bharat Ajmer)

