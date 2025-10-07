बाड़मेर में महिला की हत्या: घर में खून से लथपथ मिला शव, स्कूल गए थे बच्चे
घर में अकेली थी महिला. शाम को बच्चे स्कूल से लौटे तो खून से सना मां का शव देख निकली चीखें.
Published : October 7, 2025 at 10:31 AM IST
बाड़मेर: जिले में सेड़वा थाना क्षेत्र में सोमवार रात महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया. घर में महिला का शव मिला. सूचना मिलने पर एसपी नरेंद्र सिंह मीना समेत पुलिस टीम पहुंची. पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि सोमवार शाम सूचना मिली कि भंवार गांव के सुथारों की ढाणी निवासी ममता (37) पत्नी बींजाराम 4 बेटों के साथ गांव में ही रहती थी, जिसकी हत्या हो गई. सूचना पर धनाऊ और बीजराड़ थाने के एसएचओ, सीओ चौहटन, महिला एएसपी मौके पर पहुंचे. एफएसएल, डॉग स्क्वायड टीम को मौके पर बुलाया. घटनास्थल का निरीक्षण कर शव चौहटन अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कराया. एसपी मीणा ने कहा कि पुलिस की अलग-अलग टीमें पूरे मामले की गहनता से हर एंगल से जांच कर रही है. जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा.
घर पर अकेली थी: महिला अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी. पति जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट का काम करता है. सोमवार को महिला घर पर अकेली थी. बच्चे स्कूल गए थे. शाम को बच्चे घर लौटे तो मां को खून से लथपथ पाया. बच्चों की चीखें सुनकर पड़ोसी आए. सेड़वा थाना पुलिस को सूचना दी. रात 10 बजे एसपी मीना भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. एफएसएल एवं एमओबी टीमों ने सबूत एकत्र किए. मृतका के पति ने 2 शादी कर रखी है. दूसरी पत्नी जोधपुर में रहती है.