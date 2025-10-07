ETV Bharat / state

बाड़मेर में महिला की हत्या: घर में खून से लथपथ मिला शव, स्कूल गए थे बच्चे

बाड़मेर: जिले में सेड़वा थाना क्षेत्र में सोमवार रात महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया. घर में महिला का शव मिला. सूचना मिलने पर एसपी नरेंद्र सिंह मीना समेत पुलिस टीम पहुंची. पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि सोमवार शाम सूचना मिली कि भंवार गांव के सुथारों की ढाणी निवासी ममता (37) पत्नी बींजाराम 4 बेटों के साथ गांव में ही रहती थी, जिसकी हत्या हो गई. सूचना पर धनाऊ और बीजराड़ थाने के एसएचओ, सीओ चौहटन, महिला एएसपी मौके पर पहुंचे. एफएसएल, डॉग स्क्वायड टीम को मौके पर बुलाया. घटनास्थल का निरीक्षण कर शव चौहटन अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कराया. एसपी मीणा ने कहा कि पुलिस की अलग-अलग टीमें पूरे मामले की गहनता से हर एंगल से जांच कर रही है. जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा.