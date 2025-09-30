ETV Bharat / state

गुरुग्राम में नूंह की बेटी की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

गुरुग्राम में दहेज के लिए नूंह की एक बेटी की हत्या का मामला सामने आया है.

murder for dowry
गुरुग्राम में नूंह की बेटी की मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2025 at 7:53 PM IST

नूंह: जिले की एक बेटी फिर दहेज की भेट चढ़ गई. गुरुग्राम स्थित ससुराल पक्ष पर नूंह जिले के भपावली गांव की एक लड़की को दहेज के लिए मारने का आरोप लगा है. मृतक लड़की के मायके वालों ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

2 बहनों की शादी एक ही गांव में: मृतक के भाई सहूद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "मेरी दो बहनों की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दो वर्ष पहले गुरुग्राम जिले के सोहना थाना सदर अन्तर्गत सांचोली गांव में हुई थी. हमने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज का सभी सामान और दो मोटर साइकिल और 5 लाख नकद रुपए, दो किलो चांदी और दो तोला सोना दिया था. मेरी बड़ी बहन राहिला की शादी सकील के साथ और छोटी बहन रेशमा की शादी मुस्तकीम के साथ हुई."

गुरुग्राम में दहेज के लिए हत्या (Etv Bharat)

पति पहले भी करते थे मारपीट: सहूद ने आरोप लगाया कि "शादी के बाद से ही मेरी बहन रेशमा के साथ उसका पति मुस्तकीम मारपीट करता रहता था. वो कई बार मेरी बहन को मारपीट करके भगा चुका था. इस कारण मेरी बहन करीब 7-8 महीने से घर पर ही थी. तीन महीना पहले पंचायत के माध्यम से दोनों बहनों को ससुराल पक्ष के लोग लेकर गए थे. उसके बाद मेरी बहन रेशमा का फोन आया, जिसने बताया था कि मेरा पति मुस्तकीम अपने घर वालों के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट कर रहा है."

दहेज में मांग रहे थे स्विफ्ट गाड़ी: सहूद ने बताया कि "वो लोग मेरी बहन रेशमा को हर बात पर बार-बार ताना देते थे कि तेरे बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया. ससुराल के सभी लोग मिलकर मांग कर रहे थे कि दहेज में हमें एक स्विफ्ट गाड़ी या 5,000,00 रुपए चाहिए नहीं तो हमारे घर से भाग जाओ. वरना दोनों बहनों को जान से मार देंगे."

जांच में जुटी पुलिस: शिकायतकर्ता ने बताया कि सोमवार करीब दोपहर 3.30 बजे पर मेरे बड़े बहनोई इरफान का फोन आया कि रेशमा कि मृत्यु हो गई है. इस सूचना पर हम गांव सांचोली पहुंचे तो उसकी लाश ही मिली. ऐसे में मेरी बहन रेशमा को जान से मारने वाले सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच की जा रही है. जल्द ही उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

