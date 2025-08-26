धौलपुर: कौलारी थाना क्षेत्र पूंठ पुरा गांव में 26 साल की विवाहिता की लाश घर मे मिलने से हड़कंप मच गया. मामले की खबर मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई. घटनास्थल का मौका मुआयना कर मायके पक्ष की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया है. मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है.

थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया बल्दियापुरा निवासी पदम सिंह की पुत्री की शादी 9 फरवरी 2020 को पूंठपुरा गांव के पवन सिंह से हुई थी. पुलिस को सूचना मिली कि महिला ने आत्महत्या की है. पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लिया. घटनास्थल का मौका मुआयना कर साक्ष्य एकत्रित किए.

उन्होंने बताया कि मृतका के दादा द्वारका प्रसाद कुशवाह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल वाले 10 लाख रुपए और एक कार की मांग कर रहे थे. परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष ने विवाहिता की हत्या की है. थाना प्रभारी ने बताया ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. डेड बॉडी का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा.

दहेज के लिए कर रहे थे परेशान : मृतका भारती के दादा, द्वारका प्रसाद कुशवाहा ने बताया 9 फरवरी 2020 को पोती की शादी पूंठ पुरा गांव निवासी पवन के साथ संपन्न की थी. तत्कालीन समय पर हैसियत के मुताबिक शादी में दान दहेज दिया था. लेकिन ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे. इसे लेकर उनकी पोती के साथ मारपीट भी की जाती थी. उन्होंने बताया रिश्तेदार और समाज के पंचों को लेकर पंचायत भी कराई थी.