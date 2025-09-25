विवाहिता की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, भाई ने लगाया हत्या का आरोप
डीग के दुदावल में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज कराया है.
Published : September 25, 2025 at 7:13 PM IST
डीग: जिले के गांव दुदावल में एक विवाहिता की की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई. ससुराल वाले शव दफनाने की तैयारी में ही थे कि परिजनों ने वहां पहुंचकर पुलिस को सूचना दी. सूचना पाकर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
नगर थाने के उपनिरीक्षक लालचंद ने बताया कि मृतक महिला अफसीना है. उसके भाई कुकरपुरी निवासी साहुन ने रिपोर्ट में बताया कि 2007 में उसने अपनी बहन की शादी दुदावल गांव में की थी. शादी के बाद से ही उसका पति आए दिन शराब पीकर अपनी पत्नी से मारपीट करता था.
आरोप है कि 24 सितंबर को उसने अफसीना के साथ मारपीट की और गला घोंटकर मार दिया. रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि ससुराल वाले पीहर वालों को सूचना दिए बिना दफनाने की प्रक्रिया कर रहे थे. इस बीच महिला के पीहर से लोग वहां पहुंचे. मृतका के भाई ने बताया कि उसने जब वहां पहुंचकर अपनी बहन को देखा तो उसके शरीर पर मारपीट के निशान थे. इस पर उसने नगर थाना पुलिस को अवगत कराया. इस घटना को लेकर नगर थाने पर मामला दर्ज कराया.
ग्रामीणों ने धमकाया: मृतका के भाई साहुन ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी बहन का शव लेकर नगर आने लगे तो ग्रामीणों ने धमकी दी और कहा कि ऐसा करोगे तो आपके गांव की और भी लड़कियां इस गांव में हैं. उनको भी छोड़ देंगे. एसआई लाल चंद ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और शव मोर्चरी में रखवाया. शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है, उसके बाद पुलिस आगे की प्रक्रिया में जुट जाएगी. साहुन की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है.