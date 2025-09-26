ETV Bharat / state

मेरठ में शादीशुदा महिला ने पूर्व प्रेमी पर लगाए गंभीर आरोप; ब्वॉयफ्रेंड बोला- 'ब्लैकमेल कर रही', जांच में जुटी पुलिस

मेरठ: शहर की एक शादीशुदा महिला ने अपने पूर्व प्रेमी पर चाकू मारने और एसिड फेंकने का आरोप लगाया है. वहीं, पूर्व प्रेमी ने महिला पर ब्लैकमेलिंग करने, पैसे वसूलने सहित फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने का आरोप मढ़ा है. पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है, कि जांच के बाद जो भी आरोपी पाया जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है.

पहले जानें महिला ने क्या आरोप लगाए: ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में गुरूवार रात महिला घायल अवस्था में मिली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया. महिला ने अपने पूर्व प्रेमी आरिफ पर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है, कि वह आरिफ के साथ पहले लिव-इन में रहती थी. कुछ समय पहले विवाद के बाद वह अलग हो गई थी.

महिला ने आरिफ के खिलाफ पुलिस में केस भी दर्ज कराया था. आरिफ यह केस वापस लेने के लिए बार-बार दबाव बना रहा है. महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि आरिफ ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे मारा. चाकू से हमला किया और एसिड भी फेंका. घायल अवस्था में महिला ने पुलिस को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अब जानें क्या कहते हैं इलाज करने वाले डॉक्टर: जिला अस्पताल के इएमओ हर्षण शर्मा ने बताया कि घायल महिला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है. वह शादीशुदा है और दो बच्चों की मां है. उसे पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज किया जा रहा है. महिला ने अपने ब्वॉयफ्रेंड पर चाकू से मारने और तेजाब फेंकने का आरोप लगाया है. हालांकि, मेडिकल जांच में ऐसा जख्म नहीं मिला है. पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी गई है.

यह भी जानें कि पुलिस का क्या कहना है: ब्रह्मपुरी इंस्पेक्टर आरके पचौरी ने बताया कि महिला पूर्व में अपने बॉयफ्रेंड आरिफ के साथ लिव-इन में रहती थी. दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ और महिला ने आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.