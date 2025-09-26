ETV Bharat / state

मेरठ में शादीशुदा महिला ने पूर्व प्रेमी पर लगाए गंभीर आरोप; ब्वॉयफ्रेंड बोला- 'ब्लैकमेल कर रही', जांच में जुटी पुलिस

एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि महिला ने पूर्व प्रेमी को हमले का आरोपी बताया है. पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया.

मेरठ में शादीशुदा महिला ने पूर्व प्रेमी पर लगाए गंभीर आरोप.
मेरठ में शादीशुदा महिला ने पूर्व प्रेमी पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 12:38 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 1:22 PM IST

3 Min Read
मेरठ: शहर की एक शादीशुदा महिला ने अपने पूर्व प्रेमी पर चाकू मारने और एसिड फेंकने का आरोप लगाया है. वहीं, पूर्व प्रेमी ने महिला पर ब्लैकमेलिंग करने, पैसे वसूलने सहित फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने का आरोप मढ़ा है. पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है, कि जांच के बाद जो भी आरोपी पाया जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है.

पहले जानें महिला ने क्या आरोप लगाए: ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में गुरूवार रात महिला घायल अवस्था में मिली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया. महिला ने अपने पूर्व प्रेमी आरिफ पर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है, कि वह आरिफ के साथ पहले लिव-इन में रहती थी. कुछ समय पहले विवाद के बाद वह अलग हो गई थी.

महिला ने आरिफ के खिलाफ पुलिस में केस भी दर्ज कराया था. आरिफ यह केस वापस लेने के लिए बार-बार दबाव बना रहा है. महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि आरिफ ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे मारा. चाकू से हमला किया और एसिड भी फेंका. घायल अवस्था में महिला ने पुलिस को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अब जानें क्या कहते हैं इलाज करने वाले डॉक्टर: जिला अस्पताल के इएमओ हर्षण शर्मा ने बताया कि घायल महिला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है. वह शादीशुदा है और दो बच्चों की मां है. उसे पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज किया जा रहा है. महिला ने अपने ब्वॉयफ्रेंड पर चाकू से मारने और तेजाब फेंकने का आरोप लगाया है. हालांकि, मेडिकल जांच में ऐसा जख्म नहीं मिला है. पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी गई है.

यह भी जानें कि पुलिस का क्या कहना है: ब्रह्मपुरी इंस्पेक्टर आरके पचौरी ने बताया कि महिला पूर्व में अपने बॉयफ्रेंड आरिफ के साथ लिव-इन में रहती थी. दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ और महिला ने आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

इस मामले में पुलिस जांच कर चुकी है. उसके व्बॉयफ्रेंड आरिफ ने महिला को ब्लैकमेलर बताया है. वह आरिफ से 1 लाख रुपए वसूल चुकी है. यह पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराया था. अब फिर से आरिफ को फंसाने के लिए महिला यह आरोप लगा रही है.

क्या कहते हैं जिले के एसएसपी: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि महिला ने उसके पूर्व प्रेमी को हमले का आरोपी बताया है. पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया. मेडिकल रिपोर्ट में महिला की चोट सुपरफिशियल बताई गई है. किसी शार्प हथियार से हमले की बात सामने आई है.

वहीं, उसके ब्वॉयफ्रेंड ने भी महिला पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं. बैंक खाते में भेजे गए पैसों के सबूत दिए हैं. पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर जांच शुरू की है. जो भी सत्यता सामने आएगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

