विवाहिता और नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी, तीन दिन बाद पुलिस के पास पहुंची दोनोें पीड़िता

पलामू में विवाहिता और नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है.

Married woman and minor girl gang molested in Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 10:46 PM IST

2 Min Read
पलामूः सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर घर वापस लौट रही विवाहिता और नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है. ये घटना 2 अक्टूबर को हुई थी जबकि दोनों पीड़िता पुलिस के पास 5 अक्टूबर की शाम शिकायत लेकर पहुंची.

पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया है. पीड़िता लोक लाज के कारण शिकायत करवाने पुलिस के पास नहीं जा रही थी.

पलामू में नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के सरईडीह के इलाके में 2 अक्टूबर विजयादशमी के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. विवाहिता और नाबालिग लड़की दोनों साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंचीं. कार्यक्रम देखने के बाद दोनों पैदल घर जा रही थीं. इसी क्रम में छह की संख्या में लोगों ने उन दोनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है.

इस घटना के बाद दोनों पीड़िता अपने घर चली गईं और लोक लाग के कारण बातों को छुपा रही थीं. पीड़िता के परिजनों को इस मामले की अन्य ग्रामीणों के मिली थी. जिसके बाद पीड़िता पुलिस के पास पहुंची और उन दोनों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

इस मामले को लेकर नौडीहा बाजार थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी ने बताया कि पूरे मामले में नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है और दोनों पीड़िताओं का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई इलाकों में छापेमारी कर रही है. बता दें कि 2024 में इसी इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी.

