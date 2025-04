ETV Bharat / state

घर से जेवर और नकदी चुराकर बेरोजगार प्रेमी को देती थी बहू, 30 लाख की चोरी करने पर खुला राज, दोनों गिरफ्तार - THEFT IN OWN HOUSE FOR LOVER

30 की चोरी के मामले में बहू और उसका प्रेमी गिरफ्तार ( ETV Bharat Baran )

Published : April 17, 2025 at 7:23 PM IST | Updated : April 17, 2025 at 7:56 PM IST

10 साल से थी गहरी दोस्ती: एसपी चौधरी ने बताया कि वैशाली ने पूछताछ में बताया कि उसका प्रेमी बारां निवासी शाहरुख उर्फ फतरु है. जिसने चोरी को अंजाम दिया है. शाहरुख से इसके बारे में पूछताछ की, तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि वह वैशाली को 10 साल से जानता है. दोनों में गहरी दोस्ती है. बेरोजगार होने के चलते वैशाली ने उसकी मदद की. उसने शाहरुख को तत्काल 2 लाख रुपए दिए. शाहरुख के अनुसार, वैशाली ने कहा था कि सास का 25-30 तोला सोना उसके पास है. उसको वह चुराकर उसे दे सकती है. वैशाली ने कहा था कि इस सोने पर लोन लेकर वह कोई काम धंधा शुरू कर सकता है. पढ़ें: प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही पत्नी से पढ़ाई में खर्च किए रुपए मांगे, नहीं देने पर प्रेमी की कर दी हत्या - UDAIPUR CRIME प्रेमी के साथ मिलकर ही बनाई थी योजना: एसपी चौधरी ने बताया कि वैशाली ने अपने ही घर में चोरी करने की योजना बनाई. घटना से एक दिन पहले वैशाली की सास किसी काम से कोटा चली गई थी. उसी दिन शाम को वैशाली ने अपने प्रेमी शाहरुख को फोन करके बारां से बुला लिया. साथ ही जेवर और नगदी कपड़े की थैली में बांधकर घर के पिछवाड़े से शाहरुख को दे दिए. शाहरुख ने गहनों को बारां में अपने दो दोस्त सोहेल व शहादत के नाम से 10 लाख रुपए का गोल्ड लोन, बैंक से ले लिया. त्योहार पर देती थी 20 हजार का खर्चा: हालांकि व्यापार की जगह शाहरुख ने पैसे अय्याशी व शराब पीने में खर्च कर दिए. शाहरुख ने दो पुराने फोर व्हीलर भी खरीद लिए, जिनको कुछ दिन चलाकर बेच दिया. शाहरुख ने बताया कि इस घटना से पहले भी वैशाली ने उसे 4 सोने की चूड़ियां व उसकी सगाई की अंगूठी चुराकर दी थी. यह भी खुलासा हुआ है कि त्योहार पर वैशाली आरोपी शाहरुख को 20 हजार का खर्चा देती थी. वैशाली ने भी पूछताछ में बताया कि शाहरुख को कई बार घर से जेवर व नकदी चोरी कर दी थी. घरवाले जब पूछते थे कि गहने कहां गए, तो गुम होने का बहाना बनाती थी.

