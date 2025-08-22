ETV Bharat / state

बहराइच में प्रेग्नेंट प्रेमिका ने प्रेमी के बाद की सुसाइड की कोशिश, प्रेमी की मौत, चार माह से चल रहा था प्रेम प्रसंग - BAHRAICH NEWS

प्रेमिका हिंदू है, जबकि प्रेमी मुस्लिम. दोनों की शादी हो चुकी है. प्रेमिका का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

तस्वीर इमरान की है. दिल्ली में जूस बेचता था.
तस्वीर इमरान की है. दिल्ली में जूस बेचता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 7:27 PM IST

बहराइच : शादीशुदा प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया. जिससे प्रेमी की मौत हो गई, जबकि प्रेमिका की हालत गंभीर बनी हुई है. मेडिकल कॉलेज में युवती का इलाज चल रहा है. वहीं पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

मामला फखरपुर थाना क्षेत्र के कुंडासर गांव का है. इमरान (25) पुत्र साबिर का गांव की ही हिंदू युवती से चार माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था. परिजनों ने बताया कि इमरान दिल्ली में रहकर जूस बेचता था. इमरान का दो महीने बाद गौना आना था. करीब एक माह पहले ही वह गांव आया था. लोगों को दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था. दोनों मिल नहीं पा रहे थे. इससे दोनों परेशान थे.

युवती ने बताया, इमरान ने जहरीला पदार्थ भिजवाया था. सुबह इमरान ने जहर खाया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. इस बात की जानकारी होने पर शाम को मैंने भी जहरीला पदार्थ खा लिया. हम दोनों का पिछले चार माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

युवती ने बताया, इमरान के पास उसका नंबर था. दोनों में फोन पर बात होती थी. फिर दोनों प्यार करने लगे. युवती के परिजनों ने बताया कि करीब तीन साल पहले बेटी की शादी की थी. युवती का पति दिल्ली में मजदूरी करता है. वह चार माह की प्रेग्नेंट भी है.

फखरपुर थाने के प्रभारी मिथिलेश कुमार राय ने बताया कि दोनों परिवार की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है. इमरान के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रेम प्रसंग में दोनों ने जहरीला पदार्थ खाया. महिला की हालत गंभीर बनी हुई है. जांच पड़ताल की जा रही है.

