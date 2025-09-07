ETV Bharat / state

फर्जी प्रोफाइल बनाकर हिंदू लड़की से की शादी, मनीष निकला मोनिश, ऐसे हुआ खुलासा

धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में नानकमत्ता थाना पुलिस ने आरोपी को दिनेशपुर से गिरफ्तार किया है.

RUDRAPUR CRIME NEWS
फर्जी प्रोफाइल बनाकर हिंदू लड़की से की शादी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read

रुद्रपुर: हिन्दू बनकर युवती से विवाह करना और शादी के बाद महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में नानकमत्ता पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने शादी डॉट कॉम पर फर्जी प्रोफाइल बना कर युवती से शादी की थी. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

शादी डॉट कॉम पर फर्जी प्रोफाइल बना कर हिन्दू युवतियों से शादी करने, शादी के बाद दहेज की मांग करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में नानकमत्ता थाना पुलिस ने आरोपी को दिनेशपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक नानकमत्ता निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर सौंप कर बताया कि आरोपी मोनिश उर्फ मनीष चौधरी ने खुद को हिन्दू बता कर शादी डॉट कॉम में अपनी फेक प्रोफाइल बनाई थी. बातचीत के बाद उसका विवाह 11 दिसम्बर 2024 को नानकमत्ता में मनीष चौधरी से हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुआ.

शादी के बाद कुछ समय तक सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे-धीरे आरोपी और उसका परिवार ₹2 लाख नकद, एक कार और सोने के आभूषण की मांग करने लगा. जब इस पर आपत्ति जताई तो उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट की गई. आरोप है कि वह शाकाहारी है, लेकिन आरोपी और उसके परिजन उसे जबरन मांसाहार खिलाने का प्रयास किया.

21 फरवरी 2025 को आरोपी पति, सास और दोनों ननदों ने मिलकर बुरी तरह पीटा. इसके बाद उसे घर से निकाल दिया. घर से निकाले जाने के बाद पता चला कि उसका पति मनीष चौधरी दरअसल मोनिश पुत्र इरशाद अहमद भारती निवासी शास्त्री नगर, मेरठ (वर्तमान पता- गायत्री विला, जयनगर नं.04 थाना दिनेशपुर) है. आरोपी और उसका परिवार मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी मोनिश पहले से ही एक मुस्लिम युवती से विवाह कर चुका है. जब उसने धर्म परिवर्तन का दबाव का विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने उसे धमकी दी.शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया. पुलिस ने 6 सितंबर को आरोपी को दिनेशपुर थाना क्षेत्र उसके घर से गिरफ्तार किया.

पढ़ें- लक्सर में महिला ने प्रेमी और उसके दोस्तों पर लगाया गैंगरेप का आरोप, मुकदमा दर्ज

पढ़ें- शादी का झांसा देकर सालभर किया युवती का यौन शोषण, अब वादे से गया मुकर

For All Latest Updates

TAGGED:

रुद्रपुर क्राइम न्यूजशादी डॉट कॉम फर्जी प्रोफाइलमनीष निकला मोनिशRUDRAPUR CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.