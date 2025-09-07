ETV Bharat / state

फर्जी प्रोफाइल बनाकर हिंदू लड़की से की शादी, मनीष निकला मोनिश, ऐसे हुआ खुलासा

रुद्रपुर: हिन्दू बनकर युवती से विवाह करना और शादी के बाद महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में नानकमत्ता पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने शादी डॉट कॉम पर फर्जी प्रोफाइल बना कर युवती से शादी की थी. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

शादी डॉट कॉम पर फर्जी प्रोफाइल बना कर हिन्दू युवतियों से शादी करने, शादी के बाद दहेज की मांग करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में नानकमत्ता थाना पुलिस ने आरोपी को दिनेशपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक नानकमत्ता निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर सौंप कर बताया कि आरोपी मोनिश उर्फ मनीष चौधरी ने खुद को हिन्दू बता कर शादी डॉट कॉम में अपनी फेक प्रोफाइल बनाई थी. बातचीत के बाद उसका विवाह 11 दिसम्बर 2024 को नानकमत्ता में मनीष चौधरी से हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुआ.

शादी के बाद कुछ समय तक सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे-धीरे आरोपी और उसका परिवार ₹2 लाख नकद, एक कार और सोने के आभूषण की मांग करने लगा. जब इस पर आपत्ति जताई तो उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट की गई. आरोप है कि वह शाकाहारी है, लेकिन आरोपी और उसके परिजन उसे जबरन मांसाहार खिलाने का प्रयास किया.