भिवानी में पुलिस इंस्पेक्टर ने बिना दहेज कराई बेटे की शादी, एक रुपये शगुन लेकर विवाह संपन्न

भिवानी: आज के आधुनिक युग में जहां शादी-ब्याह में दिखावे के लिए लोग लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करना अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं. वहीं, भिवानी के गांव प्रेम नगर निवासी पुलिस इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह बुरा ने समाज के लिए एक प्रेरणादायी मिसाल कायम की है. उन्होंने साहसिक कदम उठाते हुए अपने बेटे हिमांशु की शादी को सामाजिक बदलाव की मिसाल बना दिया है. उन्होंने अपने बेटे हिमांशु का विवाह तालू निवासी पूजा के साथ महज एक रुपये के प्रतिकात्मक दहेज और एक रुपये के भात में संपन्न कराया.

इंस्पेक्टर के पूरे परिवार ने सााजिक कुरीतियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया है. यह विवाह न केवल सादगी का प्रतीक बना, बल्कि समाज में उन परिवारों के लिए ठोस मिसाल है, जो शादियों में अनावश्यक खर्च कर इन कुरीतियों को बढ़ावा देने में सहयोग करते हैं. हिमांशु और पूजा का विवाह समारोह सेक्टर-13 स्थित कम्युनिटी सेंटर में अत्यंत सादगी और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ.

इंस्पेक्टर बुरा ने कहा कि "विवाह में अनावश्यक दिखावा या भव्यता नहीं होनी चाहिए. समारोह में केवल नजदीकी रिश्तेदारों और मित्रों को शामिल किया गया था. इस विवाह की सबसे अहम और उल्लेखनीय बात यह रही कि दहेज और भात दोनों प्रतिकात्मक रूप से केवल एक रुपये तक सीमित कर दिया गया. वधू पक्ष से दहेज के रूप में केवल एक रुपये का गुण स्वीकार किया गया. वहीं, वर पक्ष ने भी माता-पिता की ओर से भात के रूप में मात्र एक रुपये का प्रतीकात्मक योगदान दिया".