बंदूक वाले हाथों में लगी मेहंदी, थाने में आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े की शादी, गांव बना गवाह

कांकेर : छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक उम्मीदों भरी तस्वीर सामने आई है.यहां के पखांजुर में आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े का विवाह संपन्न हुआ. जो समाज के अंदर हो रहे बड़े बदलाव का उदाहरण है. जो महिलाएं जंगलों में बंदूक लेकर भटका करती थीं, वो आज हाथों में मेहंदी लगाकर आने वाले कल का सपना बुनने को तैयार हैं. जिस नक्सली जोड़े ने शादी की है उनके नाम सागर हिरदो और सचिला मांडवी है. जिन्होंने सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर सरेंडर किया है. इसके बाद इन्होंने शादी करने की इच्छा जताई. लिहाजा पुलिस प्रशासन ने पखांजुर थाने में ही मंडप सजाया और पुलिसकर्मी बाराती बन . इसके बाद अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने सात जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प लिया.









नक्सल संघठन छोड़कर चुनी शांति की राह : दोनों पहले नक्सल संगठन से जुड़े थे. लेकिन नक्सलवाद की दुनिया छोड़कर उन्होंने समाज की मुख्यधारा में लौटने का साहस दिखाया. इसके बाद दोनों ने शादी करके अपना परिवार बसाने की ओर अगला कदम बढ़ाया है. पंडित के मंत्र के बीच थाना परिसर में फेरे-माला की रस्में भी पूरी हुई. इसके बाद विवाह की रस्मों के साथ वर-वधु ने सभी से आशीर्वाद लिया. इसके बाद पुलिस अधिकारी और अपने परिवार के साथ खुशी- खुशी साथ निभाने का संकल्प भी लिया.

बंदूक वाले हाथों में लगी मेहंदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस अफसरों ने निभाई अहम भूमिका : आत्मसमर्पित नक्सलियों की इस शादी में पखांजुर थाना प्रभारी लक्ष्मण केंवट और गोण्डाहुर थाना प्रभारी की अहम भूमिका हैं. जिन्होंने अनोखी पहल की. इसके बाद पुलिस अफसर और ग्रामीण इस शादी के गवाह बने.