बंदूक वाले हाथों में लगी मेहंदी, थाने में आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े की शादी, गांव बना गवाह

कांकेर के पखांजुर में आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े का विवाह संपन्न कराया गया.

पखांजुर थाने में आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े की शादी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2025 at 3:34 PM IST

3 Min Read
कांकेर : छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक उम्मीदों भरी तस्वीर सामने आई है.यहां के पखांजुर में आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े का विवाह संपन्न हुआ. जो समाज के अंदर हो रहे बड़े बदलाव का उदाहरण है. जो महिलाएं जंगलों में बंदूक लेकर भटका करती थीं, वो आज हाथों में मेहंदी लगाकर आने वाले कल का सपना बुनने को तैयार हैं. जिस नक्सली जोड़े ने शादी की है उनके नाम सागर हिरदो और सचिला मांडवी है. जिन्होंने सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर सरेंडर किया है. इसके बाद इन्होंने शादी करने की इच्छा जताई. लिहाजा पुलिस प्रशासन ने पखांजुर थाने में ही मंडप सजाया और पुलिसकर्मी बाराती बन . इसके बाद अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने सात जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प लिया.



नक्सल संघठन छोड़कर चुनी शांति की राह : दोनों पहले नक्सल संगठन से जुड़े थे. लेकिन नक्सलवाद की दुनिया छोड़कर उन्होंने समाज की मुख्यधारा में लौटने का साहस दिखाया. इसके बाद दोनों ने शादी करके अपना परिवार बसाने की ओर अगला कदम बढ़ाया है. पंडित के मंत्र के बीच थाना परिसर में फेरे-माला की रस्में भी पूरी हुई. इसके बाद विवाह की रस्मों के साथ वर-वधु ने सभी से आशीर्वाद लिया. इसके बाद पुलिस अधिकारी और अपने परिवार के साथ खुशी- खुशी साथ निभाने का संकल्प भी लिया.

बंदूक वाले हाथों में लगी मेहंदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस अफसरों ने निभाई अहम भूमिका : आत्मसमर्पित नक्सलियों की इस शादी में पखांजुर थाना प्रभारी लक्ष्मण केंवट और गोण्डाहुर थाना प्रभारी की अहम भूमिका हैं. जिन्होंने अनोखी पहल की. इसके बाद पुलिस अफसर और ग्रामीण इस शादी के गवाह बने.

बंदूक वाले हाथों में लगी मेहंदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2024 में सरेंडर के बाद बढ़ी नजदीकियां : सागर 2014 में नक्सल संगठन से जुड़ा था.इसके बाद पखांजुर पुलिस के सामने दिसम्बर 2024 को सरेंडर किया. वहीं सचिला 2020 में नक्सल संगठन से जुड़ी और 2024 को हथियार डाले. इसके बाद दोनों पुलिस बल के हिस्सा बन गए. इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई. फिर दोनों एक साथ जीवन जीने का फैसला लिया.

आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े की शादी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ के लिए नया संदेश : पखांजुर में हुई ये शादी नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ के लिए नया संदेश लेकर आई है. जिसमें शांति,विश्वास और प्रेम की दास्तां हैं. इस शादी से दोनों नक्सली अपने पिछले जीवन को भूलकर आने वाले कल को संवारेंगे. सागर और सचिला की शादी ये साबित करती हैं कि इंसान चाहे कितना भी भटककर गलत रास्तों में चला जाए ,यदि वो चाहे तो कभी भी सही मार्ग पर आ सकता है.



