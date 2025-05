ETV Bharat / state

रब ने बनाई जोड़ी... तीन फीट का दूल्हा, ढाई फीट की दुल्हन ने लिए सात फेरे, फ्लाइट से शादी करने पहुंचा - KAUSHAMBI NEWS

तीन फीट का दूल्हा, ढाई फीट की दुल्हन ने लिए सात फेरे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 22, 2025 at 6:59 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 7:11 PM IST 3 Min Read

कौशांबी : तीन फीट के जितेंद्र पटेल के लिए दूल्हा बनना किसी सपने के सच होने जैसा है. परिवार के लोग काफी समय से शादी के प्रयास में थे, लेकिन हर बार लंबाई आड़े आ जाती थी. एक जानने वाले ने ढाई फीट की हीरामणी पटेल के बारे में बताया. फिर क्या था, दोनों परिवार के लोग बैठे और रिश्ता तय हो गया. फ्रूट का बिजनेस करने वाले जितेंद्र मुंबई से फ्लाइट पकड़क पहुंचे और गुरुवार को दोनों एक-दूसरे के हो गए. भवंस मेहता महाविद्यालय भरवारी परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर कुल 321 जोड़ो ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 300 जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई. कार्यक्रम में चार अल्पसंख्यक जोड़ें भी शामिल हुए. इसी कार्यक्रम में एक अनोखी शादी देखने को मिली. जहां पर शादी का ये जोड़ा न सिर्फ चर्चा में है, बल्कि इस आयोजन का आकर्षण भी बना हुआ है. अनोखी शादी देख सभी लोग हुए खुश. (Video Credit; ETV Bharat) आकर्षण का केंद्र रहा अनोखा जोड़ा : इस समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण बना प्रतापगढ़ का रहने वाला तीन फीट का दूल्हा जितेंद्र पटेल और ढाई फीट की दुल्हन हीरामणि पटेल का अनोखा जोड़ा. दूल्हा जितेंद्र मुंबई में फल का कारोबार करता है. शादी के लिए प्लेन से कौशांबी पहुंचा और परिवार के आशीर्वाद के बीच हीरामणि संग सात फेरे लिए.

शादी के लिए परेशान था परिवार : जितेंद्र के बड़े भाई राजेंद्र पटेल ने बताया, हाइट कम होने के कारण कोई योग्य दुल्हन नहीं मिल रही थी. एक डलिया बेचने वाले व्यक्ति ने भरवारी की रहने वाली ढाई फीट की हीरामणि के बारे में बताया. उसी व्यक्ति के माध्यम से बात हुई. दोनों परिवारों के बीच संपर्क हुआ और शादी का निर्णय लिया गया. 300 जोड़ों की हुई शादी. जितेंद्र और हीरामणि को गोद में लेकर खिचाईं फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat) दूल्हा 12वीं और दुल्हन हाईस्कूल है पास : हीरामणि के परिवार ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. शादी में व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लेने का निर्णय लिया. बता दें, दूल्हे जितेंद्र की उम्र लगभग 19 साल है और इंटर मीडिएट तक पढ़ाई किया है. दुल्हन हीरामणि की उम्र लगभग 18 साल और हाईस्कूल पास है. लोग बोले- भगवान बनाता है जोड़ी : कार्यक्रम में सभी नवविवाहित जोड़ों को शासन की ओर से दहेज सामग्री और आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई. इस अनोखी शादी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया. सब लोग यही कह रहे थे भगवान सच में ऊपर से ही जोड़ी बनाकर भेजता है. शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन को गिफ्ट दिया गया. (Photo Credit; ETV Bharat) जिला समाज कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि आज भरवारी के भवंस मेहता महाविद्यालय में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया है. इस सामूहिक विवाह में तीन फीट का दूल्हा और ढाई फीट की दुल्हन मुख्य आकर्षण का केंद्र रही. उनके लिए गर्व की बात है कि उन्होंने इतनी संख्या में सामूहिक शादी करवाई है.

Last Updated : May 22, 2025 at 7:11 PM IST