सही उम्र में शादी और बच्चे का जन्म महिलाओं में स्तन कैंसर का जोखिम करता है कम, जानिए एक्सपर्ट ने क्या दी सलाह

लखनऊ : 'सही उम्र में शादी और बच्चे का जन्म महिलाओं में स्तन कैंसर के जोखिम को कम करता है. 30 की उम्र तक शादी और 35 तक बच्चे का जन्म होना महिलाओं की सेहत के लिए फायदेमंद है'. यह सलाह केजीएमयू सर्जिकल आंकोलॉजी विभाग के डॉ. नसीम अख्तर ने दी. वह शनिवार को स्तन कैंसर जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. केजीएमयू के शताब्दी भवन के सर्जिकल आंकोलॉजी विभाग में कार्यक्रम हुआ.

डॉ. नसीम अख्तर ने कहा कि सही उम्र में शादी व बच्चे होने से जीवनकाल में मासिक धर्म चक्रों की संख्या कम हो जाती है. कम उम्र में बच्चे पैदा करने से स्तन कैंसर होने का जोखिम कम हो सकता है. उन्होंने कहा कि शिशु को छह माह तक स्तनपान कराना चाहिए. फिगर बिगड़ने के डर से महिलाएं शिशु को स्तनपान कराने में हिचकती हैं. जबकि यह गलत धारणा है.

अनुवांशिक है बीमारी : डॉ. नसीम ने कहा कि स्तन कैंसर का कारण अनुवांशिक भी हो सकता है. पांच से 10 प्रतिशत स्तन कैंसर अनुवांशिक है. जिन महिलाओं को 40 साल से कम उम्र में स्तन कैंसर हो, ऐसे परिवार के सदस्य सर्तक रहें. ऐसे परिवार की महिलाओं को साल में एक बार स्तन की जांच करानी चाहिए. मैमोग्राफी जांच सबसे सुरक्षित है.

80 प्रतिशत गांठ सामान्य : सर्जिकल आंकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. विजय कुमार ने कहा कि स्तन में पड़ने वाली गांठ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. स्तन में पनपी 80 प्रतिशत गांठ सामान्य होती है, लेकिन सभी गांठ की जांच जरूरी है. समय पर जांच व इलाज से स्तन कैंसर पीड़ित महिलाएं स्वस्थ्य व लंबा जीवन जी सकती हैं. इलाज में देरी घातक है.