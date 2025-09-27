ETV Bharat / state

दिल्ली में पति ने पत्नी और बेटे को मारी गोली, हालत गंभीर; जानें क्या है वारदात के पीछे की वजह

दिल्ली पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

दिल्ली में वैवाहिक विवाद ने लिया खौफनाक मोड़
दिल्ली में वैवाहिक विवाद ने लिया खौफनाक मोड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में शनिवार दोपहर एक पति ने अपनी पत्नी और बेटे को गोली मार दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि घायल महिला और उसके बेटे को जेपीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

जिले के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि दोपहर करीब 1:43 बजे पुलिस को डायल पर फायरिंग की सूचना मिली. जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि परिजन पहले ही पीड़ित महिला और उसके बेटे को अस्पताल ले जा चुके हैं. जांच में सामने आया कि घायल महिला (40 वर्ष) का लंबे समय से पति के साथ विवाद चल रहा था. इसी वजह से वह पिछले ढाई–तीन महीने से अपने मायके, दयालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंगा नगर में रह रही थी.

पति ने पत्नी और बेटे को मारी गोली (ETV Bharat)

शनिवार दोपहर को महिला का पति, जो जहांगीरपुरी का रहने वाला है, उससे मिलने आया. शुरू में बातचीत शांतिपूर्ण रही, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों में बहस तेज हो गई. गुस्से में आरोपी ने पिस्तौल निकालकर पत्नी और बेटे पर गोलियां चला दी. वारदात होते ही मोहल्ले में भगदड़ मच गई. लोग घरों से बाहर निकल आए और पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल ले जाया गया.

डीसीपी आशीष मिश्रा ने आगे बताया कि फोरेंसिक टीम मौके से कारतूस और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं. पति-पत्नी के बीच लंबे समय से तनाव था और महिला ने ससुराल छोड़कर मायके में रहना शुरू कर दिया था. आरोपी की पहचान स्पष्ट हो चुकी है और उसे पकड़ने के लिए कई टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी देखने में शांत स्वभाव का लगता था. मोहल्ले के एक अन्य निवासी ने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनते ही पूरा इलाका सहम गया और लोग बचाव के लिए इधर-उधर भागे. फिलहाल अस्पताल में मां-बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली के मुस्तफाबाद में घर के बाहर टहल रहे युवक पर बदमाशों ने चलाई गोली, हालत गंभीर
  2. दिल्ली के संगम विहार में फायरिंग, पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, दो गिरफ्तार
  3. दिल्ली के पंजाबी बाग में गोली से बची युवक की जान, मोबाइल बना जीवनरक्षक

For All Latest Updates

TAGGED:

MARITAL DISPUTE IN DELHIBULLET FIRE IN DELHIपति ने पत्नी और बेटे को मारी गोलीDELHI CRIMEHUSBAND SHOOTS WIFE AND SON DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.