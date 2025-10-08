ETV Bharat / state

काशी की वासी स्पेन की मारिया; बोलती हैं फर्राटेदार संस्कृत, वेदों की ज्ञाता, रोज करती हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन

स्पेन की मारिया लुईस ने अर्थवादधिकर्णस्य समीक्षात्मक अध्ययनम पर शोध पूरा किया है. ( Photo Credit; Maria Luis )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 8, 2025 at 8:19 AM IST 4 Min Read

वाराणसी: धर्म-आध्यात्म की नगरी काशी में हर साल लाखों लोग देश-दुनिया से आते हैं. बनारस की गलियां, घाट, मंदिर देखने के साथ यहां की पुरातन संस्कृति से रूबरू होते हैं. इनमें कुछ पर्यटक ऐसे होते हैं, जो एक बार काशी आने के बाद यहीं के होकर रह जाते हैं. स्पेन की मारिया लुईस इन्हीं में शामिल हैं. मारिया करीब 16 साल पहले भारत आईं और यहीं रच-बस गईं. मारिया धाराप्रवाह संस्कृत बोलती हैं. वेदों की ज्ञाता हैं और आचार्य शास्त्री की पढ़ाई भी की है. मारिया पूरी दुनिया में भारतीय ज्ञान को पहुंचाना चाहती हैं. वह भारतीय धर्म शास्त्रों का अनुवाद कर रही हैं. प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाली मारिया हाय-हैलो नहीं, हर-हर महादेव से अभिवादन करती हैं. आप भी पढ़िए, संस्कृत के प्रति समर्पित मारिया की दिलचस्प कहानी... मारिया मूलतः स्पेन के बार्सिलोना की रहने वाली हैं. परिवार में मां और दो भाई हैं, जिनसे मिलने के लिए वह साल में एक बार स्पेन जरूर जाती हैं. मारिया ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मीमांसा विभाग में प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूरा किया है. मारिया ने शास्त्री और आचार्य पर भी अध्ययन किया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया है. स्पेन की मारिया लुईस. (Photo Credit; ETV BHARAT) 2009 में आई थीं बनारस, शुरू की पढ़ाई: ईटीवी से बातचीत में मारिया यहां तक के सफर के बारे में बताती हैं. कहती हैं, उन्हें बचपन से ही शब्दों के बारे में जानने का बहुत शौक था, लेकिन फॉरेन के लिटरेचर में उनके अर्थ और तर्क नहीं मिलते थे. वह एक बार भारत घूमने आईं, जिसमें वह ऋषिकेश के बाद काशी पहुंचीं. काशी आने पर संस्कृत, धर्म, वेद के बारे में उनकी दिचलस्पी बढ़ी. उन्होंने पढ़ने का निर्णय लिया. इसके बाद उन्हें तीन साल के लिए स्कॉलरशिप मिली. जिसके बाद संस्कृत की पढ़ाई शुरू की. आचार्य शास्त्री की पढ़ाई पूरी की और गोल्ड मेडल भी मिला.