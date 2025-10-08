काशी की वासी स्पेन की मारिया; बोलती हैं फर्राटेदार संस्कृत, वेदों की ज्ञाता, रोज करती हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन
2009 में आईं थीं काशी, तब से यहीं की होकर रह गईं, धर्म शास्त्रों का कर रहीं हैं अनुवाद.
Published : October 8, 2025 at 8:19 AM IST
वाराणसी: धर्म-आध्यात्म की नगरी काशी में हर साल लाखों लोग देश-दुनिया से आते हैं. बनारस की गलियां, घाट, मंदिर देखने के साथ यहां की पुरातन संस्कृति से रूबरू होते हैं. इनमें कुछ पर्यटक ऐसे होते हैं, जो एक बार काशी आने के बाद यहीं के होकर रह जाते हैं. स्पेन की मारिया लुईस इन्हीं में शामिल हैं. मारिया करीब 16 साल पहले भारत आईं और यहीं रच-बस गईं. मारिया धाराप्रवाह संस्कृत बोलती हैं. वेदों की ज्ञाता हैं और आचार्य शास्त्री की पढ़ाई भी की है. मारिया पूरी दुनिया में भारतीय ज्ञान को पहुंचाना चाहती हैं. वह भारतीय धर्म शास्त्रों का अनुवाद कर रही हैं. प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाली मारिया हाय-हैलो नहीं, हर-हर महादेव से अभिवादन करती हैं. आप भी पढ़िए, संस्कृत के प्रति समर्पित मारिया की दिलचस्प कहानी...
मारिया मूलतः स्पेन के बार्सिलोना की रहने वाली हैं. परिवार में मां और दो भाई हैं, जिनसे मिलने के लिए वह साल में एक बार स्पेन जरूर जाती हैं. मारिया ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मीमांसा विभाग में प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूरा किया है. मारिया ने शास्त्री और आचार्य पर भी अध्ययन किया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया है.
2009 में आई थीं बनारस, शुरू की पढ़ाई: ईटीवी से बातचीत में मारिया यहां तक के सफर के बारे में बताती हैं. कहती हैं, उन्हें बचपन से ही शब्दों के बारे में जानने का बहुत शौक था, लेकिन फॉरेन के लिटरेचर में उनके अर्थ और तर्क नहीं मिलते थे. वह एक बार भारत घूमने आईं, जिसमें वह ऋषिकेश के बाद काशी पहुंचीं. काशी आने पर संस्कृत, धर्म, वेद के बारे में उनकी दिचलस्पी बढ़ी. उन्होंने पढ़ने का निर्णय लिया. इसके बाद उन्हें तीन साल के लिए स्कॉलरशिप मिली. जिसके बाद संस्कृत की पढ़ाई शुरू की. आचार्य शास्त्री की पढ़ाई पूरी की और गोल्ड मेडल भी मिला.
मारिया कहती हैं, उन्होंने अर्थवादधिकर्णस्य समीक्षात्मक अध्ययनम विषय पर अपना शोध पूरा किया है. इसमें वेदों में अर्थवाद खंड की प्रचलित गलत व्याख्याओं के समाधान को देने का प्रयास किया है. उनकी इच्छा है कि वह सही बातों को जन-जन तक पहुंचाएं.
अब कर रहीं संस्कृत किताबों का अनुवाद: मारिया बताती हैं, वह अपने शोध ग्रंथ का संक्षिप्त अंग्रेजी संस्करण भी तैयार कर रही हैं, ताकि इसे प्रकाशित करके वह विदेश में भी मीमांसा दर्शन को बढ़ावा दे सकें. यही नहीं, वह अंग्रेजी में भी इस दर्शन से जुड़ीं किताबों का अनुवाद कर रही हैं. बताया कि वह मीमांसा से जुड़ी हुई छोटी-छोटी पुस्तकों का पहले अनुवाद कर रही हैं और इसे विदेश में प्रसारित कर रही हैं.
कहती हैं, वर्तमान में कर्मकांड ज्योतिष वेद के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मीमांसा एक विलुप्त होता हुआ विषय है, जिसे जन-जन तक पहुंचाना जरूरी हो गया है. इसी सोच के साथ वह अब इसे दूसरी भाषाओं में लिखकर प्रसारित कर रहीं हैं. मारिया स्पेनिश भाषा में भी इन पुस्तकों का अनुवाद करना चाहती हैं.
प्रतिदिन दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन: मारियाबताती हैं कि, उनकी हर सुबह भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ होती है. वह सुबह 4:00 बजे बाबा विश्वनाथ के दरबार जाती हैं. प्रत्येक दिन बाबा के दर्शन करती हैं. बताया कि शुरू में जब उन्होंने संस्कृत पढ़ने का निर्णय लिया तो उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपनी लगन से उन्होंने इसे सरल बना दिया. आज वे फर्राटेदार संस्कृत और हिंदी बोलती हैं. पूरी तरीके से भारतीय वेशभूषा में हाय-हेलो की जगह हर-हर महादेव से अभिवादन करती हैं. बताया कि वह अपने जीविकोपार्जन के लिए बच्चों को स्पेनिश पढ़ती हैं. वर्तमान में स्पेनिश भाषा का बड़ा ट्रेंड है. यही वजह है कि वह संस्कृत के साथ स्पेनिश लैंग्वेज बच्चों को सिखाती हैं.
