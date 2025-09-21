ETV Bharat / state

''यहां पेड़ में विराजमान हैं मरहीमाता, हर शुभ कार्य से पहले गांव वाले मां से लेते हैं अनुमति''

मरहीमाता मंदिर: मंदिर आदिवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करता है. मरहीमाता मंदिर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को यहां की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के साथ-साथ आदिवासी संस्कृति का भी अनुभव होता है. यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रदर्शित करता है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मरहीमाता मंदिर एक ऐसा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो अपनी दैविक शक्ति से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करता है. यह मंदिर भरतपुर विकासखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है, जहां बैगा जनजाति के लोग रहते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि मरहीमाता देवी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं.

यहां पेड़ में विराजमान हैं मरहीमाता (ETV Bharat)

जो भी श्रद्धालु मनोकामना लेकर आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है. माता को चुनरी, अगरबत्ती, नारियल चढ़ाया जाता है. यहां हर त्योहार में माता के दर्शन को श्रद्धालु आते हैं. यहां बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, जिसकी भी मन्नत पूरी होती है, वह बकरे की बलि माता को चढ़ाता है: भक्त

माता की कृपा से लोगों के जीवन में सुख-समृद्धि आती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. माता का मंदिर एक पवित्र स्थल है, जहां लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं. माता की पूजा करने से लोगों को शांति और सुख मिलता है. माता की कृपा से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं: भक्त

माता हमारे गांव का रक्षा करती हैं. लोग दूर-दराज से आते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है. माता की पूजा करने के लिए छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र और दूरदराज से लोग आते हैं. माता को काली चूड़ी और कंठी चढ़ाई जाती है, माता पेड़ में निवास करती हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं: प्रेमलाल सिंह, सरपंच

भक्त बसंती कुशवाहा ने बताया कि बैगा पुजारी को माता ने सपना दिया है कि मैं यहां डोंगरी में हूं. इसके बाद बैगा पुजारी ने पूरे गांव में मुनादी कराई और सभी गांव के लोग गए और खुदाई कराई गई. खुदाई के बाद मरही माता को निकालकर एक पेड़ में स्थापित किया गया. मरही माता के मंदिर के पास एक नदी बहती है और इस पार शंकर भगवान का मंदिर है. यहां हमेशा भक्तों की भीड़ बनी रहती है और लोग बहुत दूर से आते हैं. मरही माता के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और वे अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए माता के दरबार में आते हैं. मरही माता का मंदिर न केवल धार्मिक महत्व का केंद्र है, बल्कि यह स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल भी है.

मंदिर से जुड़ी है लोगों की मान्यताएं: मरहीमाता मंदिर आदिवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करता है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के साथ-साथ आदिवासी संस्कृति का अनुभव करने के लिए लोग दूर-दराज से आते हैं.