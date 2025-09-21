ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में मैराथन: सीएम नायब सैनी ने युवाओं संग लगाई दौड़, बोले- "युवा राजनीति में आएं, परिवारवाद-वंशवाद खत्म करें"

कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी ने नमो युवा रन में दौड़ लगाई, युवाओं को राजनीति में आने का संदेश. नशे से दूर रहने की अपील.

Published : September 21, 2025 at 9:26 AM IST

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम से "नमो युवा रन" को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी दौड़ में भाग लिया. युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित इस मैराथन में सीएम के साथ सांसद नवीन जिंदल और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे. दौड़ में भाग ले रहे युवाओं पर फूल बरसाए गए. यह आयोजन देशभर के 75 जिलों में एक साथ किया गया, जिसमें हरियाणा से केवल कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम को शामिल किया गया. मैराथन का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा.

युवाओं से राजनीति में आने की अपील: कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने युवाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि "देश की राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद को खत्म करना जरूरी है और यह जिम्मेदारी युवाओं को उठानी होगी. लोकतंत्र में जितनी ज्यादा भागीदारी युवाओं की होगी, देश और प्रदेश का भविष्य उतना ही उज्ज्वल बनेगा." सीएम ने युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्हें नई सोच और ईमानदारी के साथ राजनीति में आने का संदेश दिया.

'यह सिर्फ 5 KM की दौड़ नहीं, विकास की रफ्तार है': सीएम सैनी ने मैराथन को देश की तरक्की की दौड़ बताया. उन्होंने कहा कि "ये सिर्फ 5 किलोमीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक नए भारत की दिशा में उठाया गया कदम है. युवाओं का जोश और ऊर्जा अधिकारियों और कोचों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है." उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और मेहनत, समर्पण व संकल्प के साथ भविष्य की ओर बढ़ने की अपील की. सीएम ने इसे सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया प्रयास बताया.

नए भारत की दिशा में युवा शक्ति का योगदान: सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं जैसे "मेक इन इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया", "डिजिटल इंडिया" और "लोकल फॉर वोकल" का जिक्र करते हुए कहा कि ये सब योजनाएं देश को आत्मनिर्भर और मजबूत बना रही हैं. उन्होंने कहा कि "कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण से ही विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है. पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने बीते 11 वर्षों में जो तरक्की की है, वह दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है."

खेल और विदेशों में युवाओं की भागीदारी: सीएम सैनी ने कहा कि "हरियाणा का खेलों में योगदान देश को गौरवान्वित करता है. ओलंपिक में देश को मिले 6 में से 4 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते. बहुत से युवा विदेश में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन ठगों का शिकार हो जाते हैं. इस समस्या के समाधान के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है, जिससे युवा सुरक्षित ढंग से विदेश जा सकें." उन्होंने युवाओं को जागरूक रहकर अपने भविष्य को संवारने की सलाह दी.

स्वस्थ युवा ही मजबूत राष्ट्र की नींव: सीएम ने कहा कि "ऐसे आयोजन युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं. एक स्वस्थ युवा ही स्वस्थ राष्ट्र की नींव रख सकता है. सरकार साइक्लोथॉन और मैराथन जैसे आयोजनों के जरिये युवाओं को नशे से दूर रखने की कोशिश कर रही है." उन्होंने चेताया कि अगर कोई युवा नशे की गिरफ्त में आ जाता है, तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और इसका असर देश की विकास गति पर भी पड़ता है. उन्होंने युवाओं से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की.

