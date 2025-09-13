सुजाता की तरह अन्य माओवादी करें सरेंडर, हथियार डालकर मुख्यधारा में हो शामिल : सुंदरराज पी
तेलंगाना में बड़ी नक्सल लीडर सुजाता ने सरेंडर किया है.बस्तर आईजी ने सुजाता के फैसले का स्वागत किया है.
बस्तर : छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में केंद्रीय कमेटी मेंबर सुजाता उर्फ कल्पना के सरेंडर के बाद बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बयान जारी किया है. आईजी ने कहा कि सरेंडर करने से नक्सली संगठन काफी कमजोर हुआ है. अन्य सक्रिय माओवादियों को भी सरेंडर करने की आवश्यकता है. अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है.
माओवादी संगठन को लगा बड़ा झटका : बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन की केंद्रीय समिति सदस्य सुजाता उर्फ कल्पना का तेलंगाना में आत्मसमर्पण दण्डकारण्य क्षेत्र में माओवादी आंदोलन के लिए एक गंभीर झटका है. साल 2025 में नक्सल संगठन जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू, सेंट्रल कमेटी मेम्बर गौतम और स्टेट कमेटी मेम्बर सुधीर, रेणुका और भास्कर राव सहित 250 से अधिक माओवादियों का शव DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, SSB , ITBP और अन्य पुलिस फोर्स ने मुठभेड़ों के बाद बरामद किया था. वहीं सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 850 से अधिक माओवादियों ने सरेंडर किया है.
माओवादी संगठन की वरिष्ठतम नेताओं में से एक होने के नाते, उनका यह निर्णय हाल के समय में माओवादी पंक्तियों में गहराते आत्मविश्वास संकट को दर्शाता है. यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम बस्तर पुलिस द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबलों, आसूचना एजेंसियों और अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा इकाइयों के साथ बेहतर समन्वय में चलाए गए. लगातार और आक्रामक अभियानों का प्रत्यक्ष परिणाम है. इन संयुक्त प्रयासों ने माओवादी ढांचों को गहरी चोट पहुंचाई है और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उनके कमांड तंत्र को बाधित किया है - सुंदरराज पी, आईजी बस्तर
72 मामलों में वांटेड थी सुजाता : सुजाता का आत्मसमर्पण, बस्तर में लागू की जा रही मजबूत और बहुआयामी माओवादी विरोधी रणनीति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. सक्रिय पुलिसिंग प्रयासों के साथ-साथ सरकार का विकास और कल्याण पर विशेष ध्यान, माओवादियों के प्रभाव को कमजोर करने और उनके जनाधार को खत्म करने में निर्णायक रहा है. संगठन की वरिष्ठ केंद्रीय समिति सदस्य सुजाता दंडकारण्य विशेष ज़ोनल समिति के दक्षिण उप-जोनल ब्यूरो की प्रभारी थी. सुजाता के ऊपर 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था. बस्तर रेंज के जिलों में दर्ज 72 से अधिक मामलों में वह वांछित थी.
नक्सल संगठन के अन्य नेताओं से अपील : सुजाता के मुख्यधारा में लौटने और शांति, गरिमा एवं आशा के मार्ग को अपनाने के इस महत्वपूर्ण निर्णय का स्वागत करते हुए आईजीपी बस्तर रेंज ने प्रतिबंधित संगठन के शेष कैडर और नेताओं से अपील की है कि वे हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हों. ताकि बस्तर के लोगों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण किया जा सके.
कौन है सुजाता ?: मोस्ट वांटेड माओवादी और पार्टी की केंद्रीय समिति की सदस्य पोथु कल्पना एलियास सुजाथक्का ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया. वो गडवाल इलाके की रहने वाली हैं. आपको बता दें कि सुजाता वर्तमान में माओवादी पार्टी की केंद्रीय समिति में एकमात्र महिला नेता थीं.जो माओवादी नेता किशनजी की पत्नी हैं.किशन 2011 में पश्चिम बंगाल में एक मुठभेड़ में मारा गया था. वह मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ दक्षिण उप-क्षेत्रीय ब्यूरो की प्रभारी भी थीं. पोथु कल्पना एलियास सुजाथक्का 106 मामलों में आरोपी हैं. इसके साथ ही सुजाता पर 1 करोड़ रुपये का इनाम था.
तेलंगाना डीजीपी जितेंद्र के मुताबिक खूंखार नक्सली सुजाथक्का ने आत्मसमर्पण कर दिया. उनका गृहनगर पेंचिकालपाडु, गट्टू मंडल, गडवाल जिले में है. उन्होंने शुरुआत में आरएसयू और जन नाट्य मंडली में काम किया था. साल 1996 में नक्सली कमांडर के रूप में कार्य किया. 2001 में माओवादी राज्य समिति की सदस्य रहीं. सुजाथक्का ने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ दिया था.
तेलंगाना के डीजीपी जितेंद्र ने कहा कि "सुजाथक्का स्वास्थ्य कारणों से सामने आईं. हम उन्हें 25 लाख रुपये का इनाम देंगे. हम माओवादियों को सार्वजनिक जीवन की मुख्यधारा में आने के लिए आमंत्रित करते हैं." पिछले साल राज्य में एक मुठभेड़ में 22 माओवादी मारे गए थे. कई माओवादी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं. ऑपरेशन खगर के मद्देनजर वे अपनी सुरक्षा के लिए सामने आ रहे हैं."
