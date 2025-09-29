ETV Bharat / state

माओवादियों को हथियार डाल देना चाहिए, बस्तर का विकास हमारी प्राथमिकता: केदार कश्यप

वन मंत्री ने कहा कि वोट चोरी के नाम पर कांग्रेस बचकानी बातें कर रही, क्या उनके विधायक और सांसद वोट चोरी से बने हैं.

MAOISTS SHOULD LAY DOWN THEIR ARMS
माओवादियों को हथियार डाल देना चाहिए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 8:30 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: वन मंत्री रविवार को बिलासपुर दौरे पर रहे. केदार कश्यप ने कहा कि बिलासपुर संभाग में कई पर्यटन स्थल और आकर्षक केंद्र हैं जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. यहां पर लोग आसानी से पहुंच सकें और बुनियादी सुविधाओं को अगर और बढ़ाया जाए तो टूरिज्म सेक्टर को फायदा होगा. केदार कश्यप ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के बढ़ाने से स्थानीय लोगों को रोजगार के भी मौके मिलेंगे. जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में अफसरों के साथ हुई बैठक में केदार कश्यप ने वन विभाग के चल रहे कामों की भी समीक्षा की.

''बस्तर का विकास हमारी प्राथमिकता'': वन मंत्री केदार कश्यप ने बैठक के बाद मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की. केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद के पैर उखड़ रहे हैं. जल्द ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे. वन मंत्री ने कहा कि बस्तर का विकास हमारी प्राथमिकता में शामिल है. केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर दौरे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आने वाले हैं. बस्तर दशहरा के आयोजन में भी वो शामिल होंगे. कांग्रेस के वोट चोरी के मुद्दे पर बात करते हुए वन मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाना जानती है. कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि उनके जो विधायक और सांसद देशभर में चुने गए हैं क्या वो वोट चोरी से जीते हैं.

माओवादियों को हथियार डाल देना चाहिए (ETV Bharat)

नक्सलवाद की समस्या पर गृहमंत्री का फोकस: वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नक्सलियों के पैर अब उखड़ रहे हैं. नक्सल प्रभावित इलाकों लगातार सर्चिंग से माओवाद अब अपने अंतिम चरण में है. केंद्रीय गृहमंत्री ने जो संकल्प माओवाद के खात्मे को लेकर किया है उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़े रहे हैं. नक्सली अब छुपते हुए भाग रहे हैं. नक्सलियों को को अब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए.

आदिवासी समाज का विकास: वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर दशहरा हमारे आदिवासी समाज का सबसे बड़ा आयोजन बस्तर में है. मुरिया दरबार के कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आना तय हुआ है. केंद्र और राज्य सरकार लगातार आदिवासी समाज के हित में काम कर रहा है.

जंगल का संरक्षण: वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जंगलों को कैसे बचाया जाए और जंगलों का कैसे विस्तार हो इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं. ईको टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसपर हम फोकस कर रहे हैं.

हाथी और मानव संघर्ष: वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हाथी और मानव संघर्ष को हमें कम से कम करना है. हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसमें दोनों का संघर्ष कम हो. वर्तमान में 450 हाथी हैं. छत्तीसगढ़ के वन हाथियों के लिए सबसे अच्छा रिहायश है.

तेंदूपत्ता हितग्राहियों को मिलेगा बचा हुआ पारिश्रमिक: लगभग 2 घंटे तक चले इस बैठक में विभागीय योजनाओं की वनमंडल वार विस्तृत समीक्षा की. केदार कश्यप ने तेंदूपत्ता पारिश्रमिक के बचे हुए 1.70 भुगतान को दीपावली के पहले करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने अफसरों से कहा कि वो बैंक खाता की तकनीकी दिक्कतों का निदान कर तत्काल हितग्राही के खाते में भुगतान सुनिश्चित करें.

12 लाख पुरुष संग्राहकों को चरण पादुका दिया जाएगा: मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष लगभग 12 लाख पुरुष संग्राहकों को चरण पादुका दिया जाएगा. इसके लिए उनके पैर का नाप जोख जल्दी भिजवाएं ताकि खरीदी की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से शुरू की जा सके. राज्य शासन ने बंद पड़ी चरण पादुका योजना को फिर से शुरू की है. इस साल लगभग 12 लाख महिला संग्राहकों को चरण पादुका वितरित किया गया है.

बाघों की बढ़ती संख्या पर जताई खुशी: वन मंत्री ने अचानकमार अभ्यारण में बाघों की संख्या में वृद्धि पर खुशी जाहिर की. बैठक में बताया गया कि शावकों को मिलाकर बाघों की संख्या पिछले दो-तीन साल में 5 से बढ़कर 18 हो गई है. वन मंत्री कश्यप ने कहा कि अचानकमार सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पर्यटन हब बन सकता है. नजदीक में हवाई, रेल सहित सभी तरह की सुविधा यहां तक पहुंचाने के लिए अनुकूल हैं. उन्होंने अचानकमार से लगे क्षेत्रों में बड़े सेलिब्रिटी बुलाकर कार्यक्रम आयोजित प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए.

कोपरा जलाशय को रामसर साइट बनाने के निर्देश: वन मंत्री ने तखतपुर के कोपरा जलाशय को रामसर साइट बनाने के कार्य में तेजी लाने कहा. इसी तरह संभाग के वन क्षेत्रों में औरापानी, खुड़िया, कोटमी सोनार मगरमच्छ पार्क, गोमडॉ अभयारण्य, रामझरना रायगढ़, सत रेंगा कोरबा, बुका पिकनिक स्पॉट कटघोरा आदि अनेक दर्शनीय पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें विकसित कर लोगों के लिए और आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है.

वन विभाग की योजनाओं की समीक्षा: वन मंत्री ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं. वन विभाग की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उन्हें कैसे मिले इसे हमें देखना चाहिए. वन मंत्री ने वन पट्टा के नामांतरण एवं बंटवारा की प्रगति की भी समीक्षा की. संभाग के अंतर्गत इस तरह के 366 आवेदन मिले हैं जिसमें से केवल 84 का निराकरण किया गया है. केदार कश्यप ने लंबित सभी 280 प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए हैं.

GST रिफॉर्म पर वित्त मंत्री, कहा- त्योहार पर बचत उत्सव के रूप में बड़ा तोहफा
छत्तीसगढ़ में मां बगदाई वन देवी का अनोखा मंदिर, प्रसाद की जगह कंकड़ पत्थर का चढ़ता चढ़ावा
बिलासपुर में जाटू टोने के शक में बेटे ने अपनी ही मां की हत्या की, खुद टंगिया लेकर थाने पहुंचा

For All Latest Updates

TAGGED:

BILASPURFOREST MINISTERKEDAR KASHYAPUNION HOME MINISTER AMIT SHAHMAOISTS SHOULD LAY DOWN THEIR ARMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.