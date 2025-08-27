सुकमा: नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में बड़ी नक्सल वारदात हुई है. जगरगुंडा थाने के सिलगेर गांव में नक्सलियों ने एक शिक्षा दूत को मौत के घाट उतार दिया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम 7.30 बजे शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की हत्या नक्सलियों ने कर दी.

धारदार हथियार से किया हमला: इस हत्याकांड को लेकर सुकमा के एसपी किरण वी चव्हाण ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि हमें जानकारी मिली कि माओवादियों का एक दल बुधवार को शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे के घर पहुंचा. उसके बाद नक्सलियों ने धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला कर दिया. इस घटना में उनकी मौत हो गई. बीच बचाव करने वाले परिवारजनों के साथ भी नक्सलियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है.

सूचना मिलते ही जगरगुंडा थाना से टीम मौके पर रवाना हुई और मामले की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. माओवादियों की तलाश के लिए अभियान तेज कर दिया गया है- किरण वी चव्हाण, एसपी, सुकमा

नक्सली लक्ष्मण बारसे को दे चुके थे धमकी: स्थानीय सूत्रों का कहना है कि माओवादी लंबे समय से लक्ष्मण को शिक्षा सेवा छोड़ने की धमकी दे रहे थे. इसके बावजूद लक्ष्मण ने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना नहीं छोड़ा. शिक्षा के प्रति उनकी निष्ठा की वजह से नक्सलियों ने उन्हें मार डाला.

इस घटना के बाद से सुकमा के जगरगुंडा इलाके में खौफ का माहौल है. लोगों में डर है. इस केस में पुलिस का कहना है कि वे जांच के बाद ही कुछ और कह सकेंगे.