ETV Bharat / state

सुकमा में माओवादियों ने की ग्रामीण की हत्या, किस्टाराम में दहशत का माहौल

घटनास्थल से माओवादियों का एक पर्चा भी मिला है.

MAOISTS KILL VILLAGER
किस्टाराम में दहशत का माहौल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 1:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा: बस्तर संभाग के किस्टाराम में माओवादियों की खूनी करतूत ने एक बार फिर शांति व्यवस्था को चुनौती दी है. किस्टाराम थाना क्षेत्र के ग्राम सलातोंग में देर रात हुई हत्या की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. यहां बुधवार रात करीब 8:30 बजे गांव के ही 55 वर्षीय ग्रामीण रवा सोना की माओवादियों ने घर से बाहर बुलाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. पुलिस का कहना है कि इस वारदात के पीछे नक्सली गतिविधि होने के पुख्ता संकेत मिले हैं, क्योंकि घटनास्थल से माओवादियों का लिखा पर्चा बरामद किया गया है.

नक्सलियों पर ग्रामीण की हत्या की शक: घटना की जानकारी गुरुवार सुबह पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही किस्टाराम थाना प्रभारी अजय सोनकर के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतक को घर से बाहर बुलाने के बाद लाठी-डंडे से उसपर हमला किया गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली मौके पर पर्चे छोड़ गए.

मौके पर पहुंची किस्टाराम पुलिस: पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी अजय सोनकर का कहना है कि ''हत्या के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि नक्सलियों ने ग्रामीण को अपना मुखबिर समझकर यह घटना अंजाम दी है, हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी''.

सुकमा एसपी ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश: पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने कहा है कि ''मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और जल्द ही इस वारदात में शामिल माओवादियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. ग्रामीणों से अपील है कि वे भयभीत न हों और पुलिस को निडर होकर सहयोग करें''.

माओवादियों ने दहशत फैलाने की साजिश रची: इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि माओवादी संगठन अब भी आमजन को दबाने और डराने के लिए हिंसक रास्ता अपना रहा है. बस्तर के सुदूर इलाकों में निर्दोषों को मौत के घाट उतारकर वे विकास की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों का दावा है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से लगाम लगाया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

नक्सलियों द्वारा की गई ग्रामीणों की हत्याएं

  • 21 दिसंबर 2024(बीजापुर): कथित जनअदालत लगाकर एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या की.
  • 11 दिसंबर 2024(बीजापुर): फरसेगढ़ में 35 साल के युवक पर मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या कर दी.
  • 6 दिसंबर 2024(बीजापुर): बासागुड़ा थाना इलाके के तिम्मापुर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या.
  • 8 दिसंबर 2024(बीजापुर): मद्देड़ इलाके के लोदेड़ गांव में 40 साल की महिला की हत्या की.
  • 12 नवंबर 2024(बीजापुर): पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर ग्रामीण माड़वी दुलारू की हत्या की.
  • 29 अक्टूबर 2024(बीजापुर): नक्सलियों ने 35 साल के ग्रामीण दिनेश पुजार की हत्या की.

दंतेवाड़ा में 7 नक्सली गिरफ्तार, मुखबिरी के शक में ग्रामीण को उतारा था मौत के घाट

सुकमा के अरलमपल्ली में युवक की हत्या, नक्सलियों पर वारदात का शक

दंतेवाड़ा में ग्रामीण की हत्या, इलाके में दहशत, नक्सलियों पर शक

For All Latest Updates

TAGGED:

SUKMAKISTARAMBASTAR DIVISIONकिस्टाराम में दहशत का माहौलMAOISTS KILL VILLAGER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.