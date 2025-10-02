ETV Bharat / state

सुकमा में माओवादियों ने की ग्रामीण की हत्या, किस्टाराम में दहशत का माहौल

सुकमा: बस्तर संभाग के किस्टाराम में माओवादियों की खूनी करतूत ने एक बार फिर शांति व्यवस्था को चुनौती दी है. किस्टाराम थाना क्षेत्र के ग्राम सलातोंग में देर रात हुई हत्या की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. यहां बुधवार रात करीब 8:30 बजे गांव के ही 55 वर्षीय ग्रामीण रवा सोना की माओवादियों ने घर से बाहर बुलाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. पुलिस का कहना है कि इस वारदात के पीछे नक्सली गतिविधि होने के पुख्ता संकेत मिले हैं, क्योंकि घटनास्थल से माओवादियों का लिखा पर्चा बरामद किया गया है.

नक्सलियों पर ग्रामीण की हत्या की शक: घटना की जानकारी गुरुवार सुबह पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही किस्टाराम थाना प्रभारी अजय सोनकर के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतक को घर से बाहर बुलाने के बाद लाठी-डंडे से उसपर हमला किया गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली मौके पर पर्चे छोड़ गए.



मौके पर पहुंची किस्टाराम पुलिस: पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी अजय सोनकर का कहना है कि ''हत्या के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि नक्सलियों ने ग्रामीण को अपना मुखबिर समझकर यह घटना अंजाम दी है, हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी''.



सुकमा एसपी ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश: पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने कहा है कि ''मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और जल्द ही इस वारदात में शामिल माओवादियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. ग्रामीणों से अपील है कि वे भयभीत न हों और पुलिस को निडर होकर सहयोग करें''.



माओवादियों ने दहशत फैलाने की साजिश रची: इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि माओवादी संगठन अब भी आमजन को दबाने और डराने के लिए हिंसक रास्ता अपना रहा है. बस्तर के सुदूर इलाकों में निर्दोषों को मौत के घाट उतारकर वे विकास की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों का दावा है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से लगाम लगाया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

