अंबाला में जन्माष्टमी पर कई महिलाओं ने कराई डिलीवरी, अस्पतालों में गूंजी राधा-कृष्ण की किलकारी - DELIVERED BABIES ON JANMASHTAMI

अंबाला की महिलाओं ने जन्माष्टमी पर बड़ी संख्या में डिलीवरी कराई, ताकि उनके बच्चों के लिए ये यादगार दिन बन सके.

अंबाला में जन्माष्टमी पर डिलीवरी
अंबाला में जन्माष्टमी पर डिलीवरी (Etv Bharat)
Published : August 17, 2025 at 4:54 PM IST

अंबाला: पूरे देश में कल धूमधाम से भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया. इसको लेकर हरियाणा में इस बार कई महिलाओं ने अपने बच्चों की डिलीवरी जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त पर करवाई, ताकि उनके नन्हें-मुन्नों की किस्मत हमेशा चमकती रहे. डॉक्टरों के अनुसार अब कई परिवार अपने बच्चों का जन्म ज्योतिषीय समय देखकर ही तय कर रहे हैं. अंबाला के अस्पतालों में भी जन्माष्टमी पर महिलाओं की डिलीवरी देखने को मिली.

दरअसल, इस बार भी जन्माष्टमी का यह त्योहार 15 और 16 अगस्त यानी की 2 दिन तक मनाया गया. इस दिन श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के रूप में झूले में विराजमान करवाते हैं, पंचामृत से उनका स्नान करवारकर उनकी पूजा करते हैं. इस बीच अंबाला के लोगों ने बड़े पैमाने पर महिलाओं की डिलीवरी कराई.

जन्माष्टमी पर कई महिलाओं ने कराई डिलीवरी (Etv Bharat)

जन्माष्टमी का शुभ दिन देखकर डिलीवरी

दरअसल, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, इसलिए जन्माष्टमी का पर्व एक शुभ दिन है. ऐसे में लोगों का मानना है कि इस दिन पैदा होने वाले बच्चों की किस्मत में चार चांद लग जाते हैं. यही वजह है कि अंबाला में कई महिलाओं ने इसी दिन डिलीवरी कराई. अंबाला के निजी अस्पताल में भी जन्माष्टमी पर एक दिन में 5 महिलाओं ने मुहूर्त के हिसाब से अपनी डिलीवरी करवाई और नन्हें बालकों को जन्म दिया. इनमें 3 बेटियां और 2 बेटों को जन्म दिया गया.

आर्टिफिशियल पेंस दिए जाते हैं

गायनो डॉक्टर वेणी बेदी ने बताया कि इन दिनों लोग मुहूर्त देख कर बच्चों के डिलीवरी करवाते हैं, जिसके लिए महिलाओं को आर्टिफिशियल पेंस दिए जाते हैं और सिजेरियन भी किया जाता है. हर मां-बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे की किस्मत अच्छी हो. इसी कामना से वह मुहूर्त निकलवा कर आते हैं और उसी समय के बीच बच्चों की डिलीवरी करवाते हैं. जन्माष्टमी के दोनों ही दिनों में कई महिलाओं ने अपनी डिलीवरी करवाई.

