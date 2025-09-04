ETV Bharat / state

करौली में भारी बारिश, टोडाभीम में बाढ़ जैसे हालात, दौसा में डूबा युवक - KARAULI RAIN

करौली में भारी बारिश से कई गांव जलमग्न हो गए. पांचना बांध से पानी छोड़ा गया. कलेक्टर और एसपी ने हालात का जायजा लिया.

करौली में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात
करौली में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat Karauli)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2025 at 8:02 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 8:59 PM IST

करौली: जिले में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए. टोडाभीम उपखंड के कई गांव जलमग्न हो गए हैं और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. पांचना बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, वहीं जिले के 13 में से 7 बांधों पर चादर चल रही है. वहीं, दौसा के लालसोट में एक युवक डूब गया.

बारिश और बाढ़ जैसे हालात की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल टोडाभीम पहुंचे. उन्होंने करीरी गाजीपुर सहित कई गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया. अधिकारियों को जलभराव की समस्या के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए. कई घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भरने की पुष्टि हुई है.

SDRF और प्रशासन ने संभाली स्थिति: स्थिति को देखते हुए SDRF टीम को बुलाया गया. एलएनटी मशीन से पानी की निकासी का प्रयास जारी है और नालों की सफाई कराई जा रही है. आसपास के थानों से पुलिस बल भी तैनात किया गया है. प्रशासन ने प्रभावित ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है.

बांधों से लगातार पानी की निकासी: जल संसाधन विभाग के अनुसार पांचना बांध 258.05 मीटर तक भर चुका है, जबकि इसकी क्षमता 257.62 मीटर है. दो गेट खोलकर 1333 क्यूसेक की दर से पानी छोड़ा जा रहा है. अब तक 6398 एमसीएफटी पानी की निकासी हो चुकी है. जिले के अन्य बांधों जैसे कालीसिल, जगर, नींदर, मामचारी, फतेहसागर और भूमेंद्र सागर पर भी पानी की चादर चल रही है.

सड़क मार्ग बंद और हादसे: गुरुवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की बारिश रिपोर्ट में करौली शहर में 5 mm, पांचना बांध पर 15 mm और मंडरायल में 17 mm बारिश दर्ज की गई. पांचना बांध से निकासी के बाद कटकड़ गांव की पुलिया पर तेज बहाव से हिंडौन-गंगापुर सड़क मार्ग बंद करना पड़ा. एहतियातन मिट्टी की दीवार बनाई गई और पुलिस बल तैनात किया गया. इसी दौरान हिण्डौन उपखंड के जगर बांध में गुरुवार को एक युवक कल्लाराम निवासी खिड़कियां का पुरा की डूबने से मौत हो गई. सिविल डिफेंस और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद शव बरामद किया.

दौसा में भारी बारिश
युवक की तलाश जारी (ETV Bharat Dausa)

लालसोट के नालावास बांध में डूबा युवक: दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में गुरुवार की शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जब नालावास बांध में नहाने उतरे दिनेश मीणा नामक युवक गहरे पानी और तेज बहाव में डूब गया. हादसा शाम करीब 4 बजे हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत शोर मचाकर प्रशासन को सूचना दी. खबर मिलते ही लालसोट विधायक रामबिलास मीणा, एसडीएम विजेंद्र मीणा और झांपदा थाना प्रभारी सुनील टॉक जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने तुरंत गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया, लेकिन 5 घंटे की कोशिशों के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया. अंधेरा बढ़ने पर प्रशासन को खोजबीन रोकनी पड़ी और अब सुबह होते ही तलाश अभियान दोबारा शुरू किया जाएगा. इस घटना की सूचना फैलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और परिजनों के साथ ग्रामीण भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक नहाने के लिए बांध में उतरा था, लेकिन बरसात से बढ़े पानी के स्तर और तेज धारा में फंसकर बाहर नहीं निकल सका. हादसे के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से बांध में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और स्नान पर पाबंदी लगाने की मांग की है.

