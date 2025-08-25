सवाई माधोपुर: जिले के कई गांव बारिश के पानी से घिरे हैं. बरसात भले ही थम गई, लेकिन जिले की बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गम्भीरा एवं निगोह नदी उफान पर चल रही है. भारी बारिश से जिले के करीब सभी बांध लबालब हो गए और अधिकतर पर चादर चल रही है. बांधों के निचले हिस्से में बसे दर्जनों गांव पानी की चपेट में है. सूरवाल बांध की डाउनस्ट्रीम के गांव सबसे अधिक परेशान हैं. एक दर्जन से अधिक गांवों की गलियां पानी में डूबी है. कई जगह पानी मकानों में घुस गया. गांवों के रास्ते बंद हो गए. आपस में संपर्क टूट गया. जिले के मच्छीपुरा की ढाणी, सूरवाल, अजनौटी, दुब्बी धनौली, पुसोदा आदि गांव में स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि लोग घरों में कैद हैं, हालांकि अब जलस्तर घटने लगा है.

आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने रविवार को इलाके का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए. सुरवाल बांध में अत्यधिक पानी आने से बांध के भराव क्षेत्र के गांवों में जलभराव ज्यादा है. खाद्य सामग्री व पशुओं का चारा भीग गया. कई लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह जाने को मजबूर हो गए. सुरवाल गांव की सड़कें दरिया बन गई. रास्ते अवरुद्ध हैं. मच्छीपुरा में सूरवाल बांध का पानी घुस रहा है. इससे मच्छीपुरा, मऊ, सुनारी, सिनौली आदि में बाढ़ के हालात बन गए. मच्छीपुरा जाने के लिए मुख्य सड़क से आवागमन पूरी तरह बंद है. मुख्य सड़क टूटने से दोपहिया तथा चौपहिया वाहनों का आवागमन रोक दिया गया.

लालसोट मार्ग पर छोटे वाहनों की आवाजाही बंद: इधर, उफनी नदियां और बांधों के ओवरफ्लो पानी से अवरुद्ध सवाई माधोपुर-लालसोट मार्ग अभी खुला नहीं है. छोटे वाहन सड़क पार नहीं कर पा रहे, हालांकि हाईवे पर जलस्तर घटने से बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई. जड़ावता गांव में पानी घटने के बावजूद खेत लबालब हैं. खेतों में खाइयां बढ़ रही हैं. दो-दो मकान और दुकान के साथ मंदिर गिर चुका है. प्रशासन एलएनटी मशीनों से पानी का बहाव दूसरी ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है.

कुचामन में फसलों को फायदा: उधर, डीडवाना-कुचामन जिले में तीन दिन से रुक रुककर बरसात का दौर जारी है. एक महीने के अंतराल बाद हुई बारिश फसलों के लिए राहत लाई है. गोदरास सरपंच रामपाल थालौड़ ने बताया कि भादो की झमाझम से बीते एक महीने से दम तोड़ रही फसलों को जीवनदान मिला. मूंग, मोठ, बाजरा, गवार, चवला की फसलें पीली पड़ने लग गई थी. फाल झड़ने लगा. कई जगह फलियां खराब होने लगी, लेकिन इस बारिश से जीवनदान मिला. मूंग-मोठ की पैदावार में इजाफा होने की उम्मीद है. गवार और बाजरा की फसलों को भी फायदा होगा. किसान परसाराम बुगालिया ने बताया कि फसलों के लिए यह बारिश अमृत के समान है. ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, गवार, तिल और मूंगफली की मुरझााई फसल में जान आ गई.