ETV Bharat / state

बिहार के बेगूसराय में बाढ़ का तांडव, पानी के बीच कट रही जिदंगी, अब तक 10 लोगों की हुई मौत - FLOOD IN BIHAR

बेगूसराय में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. जिससे अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है. बाढ़ से 29 पंचायतें प्रभावित हैं.

FLOOD IN BIHAR
बिहार में बाढ़ का तांडव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2025 at 11:32 AM IST

7 Min Read

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में गंगा के बढ़ते जलस्तर से कई गांव जलमग्न हो गए हैं. आलम ये है कि लोग गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं या फिर घरों की छत या चौकी के ऊपर शरण ले रहे हैं. बाढ़ में अब तक 10 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है. वहीं, प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर 8 बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के 137 चिन्हित विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में 11 अगस्त से 14 अगस्त तक शैक्षणिक गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया है.

बाढ़ की चपेट में 29 पंचायतें: बाढ़ की चपेट में जिले के कुल आठ प्रखंड की लगभग 29 पंचायतें हैं. जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं. खास बात यह है कि गांव ही नहीं नगर निगम क्षेत्र के कई वार्ड भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. जिसमें वार्ड नंबर 6,4,17 और 18 शामिल है. ऐसे में जिला प्रशासन की टीम सहित सांसद, विधायक और समाजसेवी लगातार बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौराकर राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं.

बिहार के बेगूसराय में बाढ़ का तांडव (ETV Bharat)

डुबने से दो बच्चियों की मौत: गौरतलब है कि शनिवार को दो अलग-अलग घटना में गंगा की तेज धार में डुबने से दो बच्चियों की मौत हो गई है. पहली घटना तेघरा थाना क्षेत्र की है, जबकि दूसरी घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र की है. इस घटना में बच्ची अपने परिवार और मवेशी के साथ पलायन कर रही थी, तभी वह हादसे का शिकार हो गई. मृत लड़कियों की पहचान रूचि कुमारी उम्र 13 साल और स्मिता कुमारी उम्र 4 साल के रूप में हुई है.

शाम्हो प्रखंड में मां-बेटी की एक साथ मौत: वहीं, रविवार को जिले के अलग-अलग हिस्सों में डुबने से एक साथ सात लोगों की मौत हो गई है. जिसमें पहली घटना शाम्हो प्रखंड क्षेत्र के सलाह सैदपुर बरारी-1 पंचायत के धनाहा टोला 7 की है. यहां मां-बेटी और एक किसान की मौत हो गई है. मृतकों की पहचान वंदना देवी उम्र 26 साल, अनन्या कुमारी उम्र 7 साल और धीरज कुमार सिंह निवासी बिजुलिया के रूप में हुई है. धीरज कुमार सिंह की मौत चारा लाने के दौरान तेज धार में बहने से हुई है.

ननिहाल आई बच्ची की भी हुई मौत: चौथी घटना चकिया थाना क्षेत्र की है, जहां सिमरिया पंचायत-2 के रूप नगर वार्ड-5 निवासी गौतम कुमार की मौत स्नान के दौरान डूबने से हुई है. पांचवी घटना बछवारा थाना क्षेत्र में घटी है, जहां चमथा दियारा क्षेत्र में पैदल घर लौटने के क्रम में दादपुर वार्ड नंबर 15 निवासी अशोक यादव की भी मौत डूबने से हुई है. छठवीं घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की है, जहां ननिहाल आई 2 वर्षीय अंजली आंगन में खेलने के दौरान घर से बाहर चली गई और बाढ़ के पानी में डूब गई.

FLOOD IN BIHAR
सड़कें तालाब में तब्दील (ETV Bharat)

पैर फिसलने से नदी में डूबा बुजुर्ग: सातवीं घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के भावानंदपुर घाट के पास घटी है. जिसमें 83 वर्षीय जगदीश सिंह की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि जगदीश सिंह शौच के लिए नदी किनारे गए थे, तभी पैर फिसलने से वो पानी में डूब गए. आठवीं घटना उस वक्त हुई जब राखी के मौके पर एक लड़का अपनी नानी के घर आया था. इसी बीच वो पानी में डूब गया. जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान संजय कुमार निवासी समस्तीपुर के रूप में हुई है.

'' मेरे गांव में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. जिससे घरों में पानी भर चुका है. इसी क्रम में मेरा पूरा परिवार अपने मवेशी के साथ पलायन कर रहा था, तभी गंगा की तेज धार में मेरी बेटी रूचि कुमारी बह गई और उसकी मौत हो गई''. -अमरजीत पासवान, रूचि कुमारी के पिता, बछवाड़ा थाना

गंगा के धार में बही 4 साल की बच्ची: तेघरा थाना क्षेत्र की स्मिता कुमारी के चाचा कारी सहनी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से वो लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं. जिससे स्मिता कुमारी घर से निकल रही थी, तभी वो नाले की तरफ चली गई, जहां गंगा के तेज धार में वह बह गई.

FLOOD IN BIHAR
बाढ़ से ग्रामीण प्रभावित (ETV Bharat)

सांपों का मंडरा रहा खतरा: बाढ़ पीड़ित छात्रा अंशु कुमारी ने बताया कि बाढ़ का पानी घर में घुस गया है. जिससे जीवन जीना मुश्किल हो चुका है. साथ ही सांप और अन्य जहरीली चीजों का खतरा भी मंडरा रहा है. उन्होंने बताया कि खाना किसी तरह लोगों के सहयोग से मिल जाता है.

''हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है. अगर इन लोगों को इंदिरा आवास भी मिल गया होता तो लोग छत पर रहते, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है. कम्युनिटी किचन और दूसरी व्यवस्था इन लोगों तक नहीं पहुंची है. लोग बहुत पीड़ा में है''. - अंकित कुमार, राहत सामग्री बांटने वाले

लोगों को पीने के लिए पानी नहीं नसीब: समाजसेवी पंकज कुमार ने बताया कि सिहमा को नगर निगम में शामिल हुए दस साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक बाढ़ के समय लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल तक उपलब्ध नहीं है. उन्होंने कहा कि कम से कम पीने के लिए पानी तो चाहिए ही यह बहुत दुखद है.

FLOOD IN BIHAR
घर समेत मंदिर भी हुआ जलमग्न (ETV Bharat)

बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर उठाए सवाल: बाढ़ पीड़ित श्रीराम गिरी और सुनील मिश्रा ने बताया कि कुछ लोग आकर राहत सामग्री दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोग नजर नहीं आ रहे हैं. बाढ़ से तबाही का मंजर है. लोग डरे हुए हैं.

क्या कहते हैं डीएम: डीएम तुषार सिंगला ने बताया कि बेगूसराय में गंगा 104 किलोमीटर के एरिया को टच करती है. जिसमें बछवाड़ा प्रखंड से लेकर साहेबपुर कमाल प्रखंड तक का एरिया शामिल है. इस बार कुल आठ प्रखंड़ों की 29 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं. जिससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है. इसके लिए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग लगातार अपना काम कर रहे हैं.

डीएम बोले सावधानी बरतें लोग: डीएम तुषार सिंगला ने लोगों से अपील की है कि बाढ़ का पानी 15 से 16 अगस्त तक रहने की उम्मीद है. ऐसे में लोग सावधानी बरतें और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें. बाढ़ पीड़ित कई इलाकों में बैंक सुविधा प्रभावित हुई है. जिससे उसको ठीक करने का आदेश भी दिया गया है.

FLOOD IN BIHAR
बाढ़ की वजह से पलायन कर रहे ग्रामीण (ETV Bharat)

अधिकारियों को लगातार बाढ़ पीड़ितों को दवा, कम्युनिटी किचन, पन्नी, मवेशियों का चारा, मवेशियों की दवा, बिजली और वार्ड वार नाव चलाने के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी की गई है. अगर कहीं कोई कमी रहती है और उसकी सूचना मिलती है तो उन शिकायतों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. -तुषार सिंगला, डीएम

FLOOD IN BIHAR
घर के बाहर अपना सामना लेकर रहने को मजबूर ग्रामीण (ETV Bharat)

बिहार में अब तक 26 लोगों की मौत: बता दें कि बिहार में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है. 12 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है. स्कूल, कॉलेज और गांव जलमग्न हो गए हैं.

ये भी पढ़ें-

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में गंगा के बढ़ते जलस्तर से कई गांव जलमग्न हो गए हैं. आलम ये है कि लोग गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं या फिर घरों की छत या चौकी के ऊपर शरण ले रहे हैं. बाढ़ में अब तक 10 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है. वहीं, प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर 8 बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के 137 चिन्हित विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में 11 अगस्त से 14 अगस्त तक शैक्षणिक गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया है.

बाढ़ की चपेट में 29 पंचायतें: बाढ़ की चपेट में जिले के कुल आठ प्रखंड की लगभग 29 पंचायतें हैं. जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं. खास बात यह है कि गांव ही नहीं नगर निगम क्षेत्र के कई वार्ड भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. जिसमें वार्ड नंबर 6,4,17 और 18 शामिल है. ऐसे में जिला प्रशासन की टीम सहित सांसद, विधायक और समाजसेवी लगातार बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौराकर राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं.

बिहार के बेगूसराय में बाढ़ का तांडव (ETV Bharat)

डुबने से दो बच्चियों की मौत: गौरतलब है कि शनिवार को दो अलग-अलग घटना में गंगा की तेज धार में डुबने से दो बच्चियों की मौत हो गई है. पहली घटना तेघरा थाना क्षेत्र की है, जबकि दूसरी घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र की है. इस घटना में बच्ची अपने परिवार और मवेशी के साथ पलायन कर रही थी, तभी वह हादसे का शिकार हो गई. मृत लड़कियों की पहचान रूचि कुमारी उम्र 13 साल और स्मिता कुमारी उम्र 4 साल के रूप में हुई है.

शाम्हो प्रखंड में मां-बेटी की एक साथ मौत: वहीं, रविवार को जिले के अलग-अलग हिस्सों में डुबने से एक साथ सात लोगों की मौत हो गई है. जिसमें पहली घटना शाम्हो प्रखंड क्षेत्र के सलाह सैदपुर बरारी-1 पंचायत के धनाहा टोला 7 की है. यहां मां-बेटी और एक किसान की मौत हो गई है. मृतकों की पहचान वंदना देवी उम्र 26 साल, अनन्या कुमारी उम्र 7 साल और धीरज कुमार सिंह निवासी बिजुलिया के रूप में हुई है. धीरज कुमार सिंह की मौत चारा लाने के दौरान तेज धार में बहने से हुई है.

ननिहाल आई बच्ची की भी हुई मौत: चौथी घटना चकिया थाना क्षेत्र की है, जहां सिमरिया पंचायत-2 के रूप नगर वार्ड-5 निवासी गौतम कुमार की मौत स्नान के दौरान डूबने से हुई है. पांचवी घटना बछवारा थाना क्षेत्र में घटी है, जहां चमथा दियारा क्षेत्र में पैदल घर लौटने के क्रम में दादपुर वार्ड नंबर 15 निवासी अशोक यादव की भी मौत डूबने से हुई है. छठवीं घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की है, जहां ननिहाल आई 2 वर्षीय अंजली आंगन में खेलने के दौरान घर से बाहर चली गई और बाढ़ के पानी में डूब गई.

FLOOD IN BIHAR
सड़कें तालाब में तब्दील (ETV Bharat)

पैर फिसलने से नदी में डूबा बुजुर्ग: सातवीं घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के भावानंदपुर घाट के पास घटी है. जिसमें 83 वर्षीय जगदीश सिंह की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि जगदीश सिंह शौच के लिए नदी किनारे गए थे, तभी पैर फिसलने से वो पानी में डूब गए. आठवीं घटना उस वक्त हुई जब राखी के मौके पर एक लड़का अपनी नानी के घर आया था. इसी बीच वो पानी में डूब गया. जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान संजय कुमार निवासी समस्तीपुर के रूप में हुई है.

'' मेरे गांव में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. जिससे घरों में पानी भर चुका है. इसी क्रम में मेरा पूरा परिवार अपने मवेशी के साथ पलायन कर रहा था, तभी गंगा की तेज धार में मेरी बेटी रूचि कुमारी बह गई और उसकी मौत हो गई''. -अमरजीत पासवान, रूचि कुमारी के पिता, बछवाड़ा थाना

गंगा के धार में बही 4 साल की बच्ची: तेघरा थाना क्षेत्र की स्मिता कुमारी के चाचा कारी सहनी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से वो लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं. जिससे स्मिता कुमारी घर से निकल रही थी, तभी वो नाले की तरफ चली गई, जहां गंगा के तेज धार में वह बह गई.

FLOOD IN BIHAR
बाढ़ से ग्रामीण प्रभावित (ETV Bharat)

सांपों का मंडरा रहा खतरा: बाढ़ पीड़ित छात्रा अंशु कुमारी ने बताया कि बाढ़ का पानी घर में घुस गया है. जिससे जीवन जीना मुश्किल हो चुका है. साथ ही सांप और अन्य जहरीली चीजों का खतरा भी मंडरा रहा है. उन्होंने बताया कि खाना किसी तरह लोगों के सहयोग से मिल जाता है.

''हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है. अगर इन लोगों को इंदिरा आवास भी मिल गया होता तो लोग छत पर रहते, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है. कम्युनिटी किचन और दूसरी व्यवस्था इन लोगों तक नहीं पहुंची है. लोग बहुत पीड़ा में है''. - अंकित कुमार, राहत सामग्री बांटने वाले

लोगों को पीने के लिए पानी नहीं नसीब: समाजसेवी पंकज कुमार ने बताया कि सिहमा को नगर निगम में शामिल हुए दस साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक बाढ़ के समय लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल तक उपलब्ध नहीं है. उन्होंने कहा कि कम से कम पीने के लिए पानी तो चाहिए ही यह बहुत दुखद है.

FLOOD IN BIHAR
घर समेत मंदिर भी हुआ जलमग्न (ETV Bharat)

बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर उठाए सवाल: बाढ़ पीड़ित श्रीराम गिरी और सुनील मिश्रा ने बताया कि कुछ लोग आकर राहत सामग्री दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोग नजर नहीं आ रहे हैं. बाढ़ से तबाही का मंजर है. लोग डरे हुए हैं.

क्या कहते हैं डीएम: डीएम तुषार सिंगला ने बताया कि बेगूसराय में गंगा 104 किलोमीटर के एरिया को टच करती है. जिसमें बछवाड़ा प्रखंड से लेकर साहेबपुर कमाल प्रखंड तक का एरिया शामिल है. इस बार कुल आठ प्रखंड़ों की 29 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं. जिससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है. इसके लिए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग लगातार अपना काम कर रहे हैं.

डीएम बोले सावधानी बरतें लोग: डीएम तुषार सिंगला ने लोगों से अपील की है कि बाढ़ का पानी 15 से 16 अगस्त तक रहने की उम्मीद है. ऐसे में लोग सावधानी बरतें और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें. बाढ़ पीड़ित कई इलाकों में बैंक सुविधा प्रभावित हुई है. जिससे उसको ठीक करने का आदेश भी दिया गया है.

FLOOD IN BIHAR
बाढ़ की वजह से पलायन कर रहे ग्रामीण (ETV Bharat)

अधिकारियों को लगातार बाढ़ पीड़ितों को दवा, कम्युनिटी किचन, पन्नी, मवेशियों का चारा, मवेशियों की दवा, बिजली और वार्ड वार नाव चलाने के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी की गई है. अगर कहीं कोई कमी रहती है और उसकी सूचना मिलती है तो उन शिकायतों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. -तुषार सिंगला, डीएम

FLOOD IN BIHAR
घर के बाहर अपना सामना लेकर रहने को मजबूर ग्रामीण (ETV Bharat)

बिहार में अब तक 26 लोगों की मौत: बता दें कि बिहार में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है. 12 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है. स्कूल, कॉलेज और गांव जलमग्न हो गए हैं.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

BEGUSARAI NEWSबेगूसराय में बाढ़BIHAR NEWSFLOOD IN BIHAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: किसका खेल बिगाड़ेंगे मुस्लिम वोटर, RJD और AIMIM में गठबंधन नहीं होने से किसे मिलेगा फायदा?

विधानसभा चुनाव को लेकर BJP का 'फुलप्रूफ' प्लान, 5 प्रक्षेत्र में बांटकर बिहार को साधने की तैयारी

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के युवाओं की क्रांतिकारी भूमिका, 83 वर्ष पहले गूंजी थी 'करो या मरो' की हुंकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.