कुरुक्षेत्रः बीते कई दिनों से पहाड़ी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है. इस कारण कुरुक्षेत्र के शाहाबाद से होकर गुजरने वाले मारकंडा नदी का जलस्तर 26000 क्यूसेक को पार कर गया है. पानी नहर की पटरी (बांध) के ऊपर से होकर कठुआ और तंगौर गांव के खेतों में फैल चुका है. इस कारण इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई है.
2 दिनों से पहाड़ों पर भारी बारिशः बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गांव में एक-दो दिन पानी कम होता है. उसके बाद फिर से पानी गांव में आ जाता है. 2 दिन से पहाड़ों में बरसात होने की वजह से एक बार फिर से मारकंडा नदी का जल स्तर बढ़ गया है. इस कारण गांव में एक बार फिर से बाढ़ का पानी आ गया है और हजारों एकड़ फसल नष्ट हो गई है.
शहर से सड़क संपर्क भंगः ग्रामीणों का कहा कि गांव को शहर से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बिल्कुल बंद हो चुका है. लोगों को गांव से बाहर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पानी का बहाव इतना तेज है कि पैदल निकलना मुश्किल है जिसके चलते लोग ट्रैक्टर के सहारे सड़क पार कर रहे हैं. वह भी काफी जोखिम भरा रहता है. कई गांव की यही स्थिति है. इस कारण से गांव के लोग काफी परेशान हैं.
हर साल बाढ़ से किसानों को होती है परेशानीः ग्रामीणों का कहना है कि 2 गांव में स्थिति काफी खराब है. वहीं इसके आसपास के दर्जन भर गांव में हर साल मारकंडा नदी का पानी आने से बाढ़ आ ही जाती है. प्रशासन और सरकार को इस बारे में कई बार अवगत करवाया जा चुका है लेकिन इसका आजतक कोई हल नहीं निकल पाया है. इस कारण हर साल इलाके की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है और किसान कर्ज में डूब जाते हैं. उनका जीना बेहाल हो जाता है.
ग्रामीण फिर से तटबंध जोड़ने का कर रहे हैं प्रयासः मारकंडा नदी में जलस्तर बढ़ने से कुरुक्षेत्र के नैंसी गांव के पास मारकंडा की पटरी सुबह करीब चार से पांच बजे के बीच में टूट गया है. इस कारण वहां पर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है. पानी का बहाव काफी तेज है जो नैंसी गांव के साथ-साथ जलबेड़ा, शेरगढ़, टबरा आदि गांव के खेत जलमग्न हो गए हैं. हजारों एकड़ फसल प्रभावित हो गई है. आसपास के गांव के लोगों के द्वारा तटबंध को एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी प्रशासन के द्वारा लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है और न ही मौके पर प्रशासन के लोग राहत बचाव कार्य करने पहुंचे हैं.
काम के नाम पर खानापूर्ति का आरोपः लोगों का आरोप है कि बरसात के बाद हर साल यह हालत होती है. सिर्फ दिखावे के नाम पर तटबंध को हर साल मजबूत किया जाता है लेकिन धरातल पर काम नहीं होता है. इस कारण हर साल इस प्रकार की स्थिति का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ता है. लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. हजारों एकड़ फसल बर्बाद होती है.
