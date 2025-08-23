ETV Bharat / state

ग्रामीणों पर सियार का हमला,अस्पताल में चल रहा इलाज - JACKAL ATTACK

गौरेला पेंड्रा मरवाही के जोगीसार गांव में ग्रामीणों पर सियार का हमला हुआ.

ग्रामीणों पर सियार का हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 23, 2025 at 12:41 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 1:32 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही : गौरेला थाना क्षेत्र के जोगीसार गांव में सियार की दहशत है. शुक्रवार शाम को जंगल से निकलकर दो सियार गांव पहुंचे और ग्रामीणों पर हमला कर दिया.जिसमें कई ग्रामीण घायल हो गए हैं.जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ग्रामीणों की माने तो दोनों सियार पागल हो चुके हैं.इसलिए उन्होंने ग्रामीणों पर हमला किया है. कुछ ग्रामीणों को तुरंत इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई,वहीं कुछ गंभीर घायलों का इलाज अस्पताल में एडमिट करके चल रहा है.

दो सियार ने किया हमला : ये पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के जोगीसार गांव का है. जहां शुक्रवार शाम अंधेरा होने के बाद गांव की रिहाइसी बस्ती में जंगल से दो सियार पहुंचे. लोगों ने दोनों सियार को देखा लेकिन उन्हें लगा कि ये वापस जंगल में चले जाएंगे.लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सियार ग्रामीणों के पास पहुंचे और उन पर हमला करने लगे. जिसमें दर्जन भर ग्रामीण, महिला और बच्चे भी घायल हो गए.

ग्रामीणों पर सियार का हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दोनों सियार पागल हो गए हैं और रात का फायदा उठाकर गांव की बस्ती में पहुंचे और ग्रामीण कुछ समझ पाते उससे पहले सियार ने हमला कर दिया- गौतम प्रसाद, सरपंच जोगीसार

वनविभाग ने ग्रामीणों को दी हिदायत : सियार के हमले की जानकारी मिलते ही वन अमला भी मौके पर पहुंचा.लेकिन तब तक सियार जंगल की ओर वापस लौट गए थे. वहीं इस हमले से ग्रामीण काफी दहशत में हैं. फिलहाल सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है.गांव के ही रहने वाले एक युवक पर तो सियार ने घर के अंदर घुसकर हमला किया है.जिसका इलाज भी अस्पताल में जारी है.

