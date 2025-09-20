ETV Bharat / state

रेल रोको आंदोलन के कारण पलामू से गुजरने वाले कई पैसेंजर ट्रेन रद्द और टर्मिनेट! स्टेशन पर बड़ी संख्या में बल तैनात

रेल रोको आंदोलन का असर देखा जा सकता है ( Etv Bharat )

पलामू: रेल रोको आंदोलन का धनबाद रेल डिवीजन के सीआईसी सेक्शन में असर देखा गया है. रेलवे की तरफ से शनिवार को 10:00 बजे के करीब एक बुलेटिन जारी किया गया था जिसमें पलामू के इलाके से गुजरने वाली कई पैसेंजर ट्रेन को रद्द और टर्मिनेट करने की बात बताई गई है. बरकाकाना से चलकर पलामू होते हुए वाराणसी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन, बीडीएम पैसेंजर और बरवाडीह गोमो पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है.

जबकि पटना से चलकर बरकाकाना जाने वाली पलामू एक्सप्रेस को कटरा रेलवे स्टेशन पर टर्मिनेट कर दिया गया है. 10:00 के बुलेटिन के अनुसार जबलपुर से चलकर हावड़ा जाने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस को टोरी रेलवे स्टेशन पर टर्मिनेट करने की बात बताई गई है.

जनकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता (Etv Bharat)

रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट

हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस एवं जम्मू तवी टाटा एक्सप्रेस को टोरी लोहरदगा के रास्ते डायवर्ट कर दिया गया है. दरअसल पलामू के इलाके से प्रतिदिन 30 से अधिक सुपरफास्ट एवं पैसेंजर ट्रेन गुजरती हैं. कुर्मी आंदोलन को देखते हुए पलामू के इलाके के सभी रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी किया गया था. डाल्टनगंज गढ़वा रोड जपला मोहम्मदगंज समेत का इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.