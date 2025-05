ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें जून में रहेंगी रद्द, यात्रा से पहले चेक करें ये लिस्ट - MANY TRAINS CANCELED IN JUNE

1 जून से 8 जून के बीच कई ट्रेनें रहेगी रद्द ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 24, 2025 at 6:26 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 6:36 PM IST 3 Min Read

Trains cancelled in June: जून महीने में अगर ट्रेन से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है. अगले महीने 1 जून से 8 जून के बीच बिलासपुर रूट से कटनी की ओर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेंगी. वहीं, कुछ ट्रेनों के रूट परिवर्तित किए जाएंगे. बिलासपुर मंडल के पीआरओ अंबिकेश साहू ने बताया, "रेलवे प्रशासन के अधोसंरचना विकास कार्य के लिए झलावारा स्टेशन पर, नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा. जिसके चलते कई गाड़ियों का आवागमन प्रभावित होगा." 1 से 8 जून के बीच रद्द होने वाली गाड़ियां

01 से 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 18236, बिलासपुर - भोपाल एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 03 से 09 जून 2025 को गाड़ी संख्या 18235, भोपाल - बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 02 से 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 11265, जबलपुर – अम्बिकापुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 03 से 08 जून 2025 को गाड़ी संख्या 11266, अम्बिकापुर – जबलपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 02, 04 और 06 जून 2025 को गाड़ी संख्या 11751, रीवा – चिरमिरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 03, 05 और 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 11752, चिरमिरी - रीवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 02 और 05 जून 2025 को गाड़ी संख्या 12535, लखनऊ – रायपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 03 और 06 जून 2025 को गाड़ी संख्या 125356, रायपुर - लखनऊ एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 03 और 06 जून 2025 को गाड़ी संख्या 22867, दुर्ग – निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 04 और 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 22868, निज़ामुद्दीन – दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 01 जून 2025 को गाड़ी संख्या 18213, दुर्ग - अजमेर एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 02 जून 2025 को गाड़ी संख्या 18214 अजमेर –दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 05 जून 2025 को गाड़ी संख्या 18205 दुर्ग – नवतनवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 18206 नवतनवा – दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 03, 05 एवं 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 51755 चिरमिरी – अनुपपुर पैसेंजर रद्द रहेगी. 03, 05 एवं 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 51756 अनुपपुर - चिरमिरी पैसेंजर रद्द रहेगी. 02 एवं 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 61601 कटनी - चिरमिरी पैसेंजर रद्द रहेगी. 03 एवं 08 जून 2025 को गाड़ी संख्या 61602 चिरमिरी - कटनी पैसेंजर रद्द रहेगी. सातों दिन दनदनाते दौड़ेगी भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस, ग्वालियर शिवपुरी से डेली अप डाउन

वंदे भारत एक्सप्रेस में नहीं लगेंगे झटके, डिवाइस मापेगी स्पीड के वक्त ट्रेन का वाइब्रेशन परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाड़ियां 02 से 06 जून 2025 को गाड़ी संख्या 15231, बरौनी – गोंदिया एक्सप्रेस बदले हुए रूट पर चलेगी. ये ट्रेन बरौनी, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट और गोंदिया से होते हुए गुजरेगी. 02 से 06 जून 2025 को गाड़ी संख्या 15232, गोंदिया – बरौनी एक्सप्रेस बदले हुई रूट पर चलेगी. ये ट्रेन गोंदिया, बालाघाट, नैनपुर, जबलपुर, कटनी और बरौनी से होते हुए गुजरेगी.

