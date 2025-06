ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! बिहार से जानें वाली कई ट्रेनें रद्द, आंधी-तूफान से पंडौल-जयनगर रेल यातायात ठप - MANY TRAINS CANCELED

पंडौल जयनगर रेल लाइन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : June 2, 2025 at 10:25 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 10:33 AM IST 3 Min Read

समस्तीपुर: रविवार की देर शाम आंधी-तूफान के कारण ओएचई पर पेड़ के गिरने से पंडौल-जयनगर रेलखंड पूरी तरह प्रभावित हुआ है. इस कारण इस खंड में रेल यातायात प्रभावित हो गया है. ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार टूटने से समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत कुछ गाड़ियों को रद्द, आंशिक समापन तथा आंशिक प्रारंभ किया गया है. रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट: पूर्व मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है. गाड़ी संख्या 55517 (दरभंगा-जयनगर) दिनांक 01.06.2025, गाड़ी संख्या 55514 (जयनगर-समस्तीपुर) दिनांक 02.06.2025, और गाड़ी संख्या 75210 (जयनगर-समस्तीपुर) दिनांक 01.06.2025 को रद्द कर दिया गया है. यात्री अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस जानकारी को ध्यान में रखें. आंशिक समापन की सूची: पूर्व मध्य रेलवे ने कई गाड़ियों के आंशिक समापन की घोषणा की है: गाड़ी संख्या 55513 (समस्तीपुर-जयनगर) दिनांक 01.06.2025 को सकरी स्टेशन पर समाप्त होगी. गाड़ी संख्या 15528 (पटना-जयनगर) दिनांक 01.06.2025 को दरभंगा स्टेशन पर समाप्त होगी, गाड़ी संख्या 15550 (पटना-जयनगर) दिनांक 01.06.2025 को सकरी स्टेशन पर समाप्त होगी और गाड़ी संख्या 75216 (रक्सौल-जयनगर) दिनांक 01.06.2025 को दरभंगा स्टेशन पर समाप्त होगी. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस जानकारी को ध्यान में रखें. आंशिक प्रारंभ की सूची: पूर्व मध्य रेलवे ने कई गाड़ियों के आंशिक प्रारंभ की घोषणा की है. गाड़ी संख्या 15527 (जयनगर-पटना) दिनांक 02.06.2025 को सकरी स्टेशन से प्रारंभ होगी, गाड़ी संख्या 15284 (जयनगर-मुंबई) दिनांक 02.06.2025 को दरभंगा स्टेशन से प्रारंभ होगी, गाड़ी संख्या 15549 (जयनगर-पटना) दिनांक 02.06.2025 को सकरी स्टेशन से प्रारंभ होगी और गाड़ी संख्या 75215 (जयनगर-रक्सौल) दिनांक 02.06.2025 को दरभंगा स्टेशन से प्रारंभ होगी. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस जानकारी को ध्यान में रखें. रेल परिचालन अपडेट: समस्तीपुर रेल डिवीजन के डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले अपनी गाड़ी की स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें। उन्होंने बताया कि रेलवे के तकनीशियन ओएचई (ओवरहेड इलेक्ट्रिक) की समस्या को ठीक करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य कर रहे हैं. ओएचई के ठीक होते ही रेलखंड पर परिचालन सामान्य हो जाएगा. यात्रियों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है. "यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया यात्रा से पहले अपने गाड़ी की स्थिति की पुष्टि कर लें. वंही रेलवे के तकनीशियन इसे ठीक करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य कर रहे हैं. ओएचई ठीक होते ही रेलखंड पर परिचालन सामान्य हो जाएगा."-विनय श्रीवास्तव, डीआरएम, समस्तीपुर रेल डिवीजन

