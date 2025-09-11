ETV Bharat / state

यात्रीगण ध्यान दें! बिहार में 22-26 सितंबर तक कई दर्जन ट्रेन रद्द..26 का बदला मार्ग, यहां देखें लिस्ट

समस्तीपुर: समस्तीपुर रेल मंडल में 22 से 26 सितंबर तक होने वाले नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 68 ट्रेनों के परिचालन में बड़ा बदलाव किया गया है. रेलवे ने इस दौरान कई ट्रेनें रद्द करने और कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन करने की घोषणा की है. इन परिवर्तनों का सीधा असर यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर पड़ेगा.

68 ट्रेनों के परिचालन में बदलाव: पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल में होने वाले नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान कुल 68 ट्रेनों को रद्द किया गया है. इनमें से कई प्रमुख ट्रेनें जैसे वंदे भारत, सप्तक्रांति, बिहार संपर्कक्रांति और अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं. इन ट्रेनों की रद्दीकरण सूची में अमृतसर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ी ट्रेनें शामिल हैं.

प्रभावित ट्रेनों की सूची: रेलवे प्रशासन ने जिन ट्रेनों को रद्द किया है, उनमें प्रमुख ट्रेनों की सूची भी जारी की है. अमृतसर-न्यू जलपाईगुडी स्पेशल (गाड़ी संख्या 04654), मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं. एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12537) और जम्मूतवी-भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 15098) जैसी ट्रेनों का संचालन रद्द किया जाएगा. इन ट्रेनों की रद्दीकरण से प्रभावित यात्रियों को असुविधा हो सकती है.

मार्ग परिवर्तन से प्रभावित ट्रेनें: रेलवे ने 26 ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया है. ये ट्रेनें निर्धारित मार्ग से हटकर अन्य मार्गों से चलेंगी. इनमें नई दिल्ली-बरौनी क्लोन स्पेशल, दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, और ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं. इन ट्रेनों के मार्गों में परिवर्तन से यात्रियों को अपने यात्रा मार्ग के बारे में पूर्व सूचना मिलनी चाहिए.

क्यों की गई ट्रेन रद्द: समस्तीपुर रेल मंडल के तहत गोरखपुर जंक्शन-डोमिनगंज के बीच तीसरी रेल लाइन की कमिशनिंग और गोरखपुर-नहका जंगल के बीच दोहरीकरण कार्य हो रहा है. यह नॉन इंटरलॉकिंग कार्य 22 से 26 सितंबर तक किया जाएगा, जिससे ट्रेन संचालन पर असर पड़ेगा। रेलवे इस कार्य को तीव्र गति से पूरा करने की योजना बना रही है, ताकि भविष्य में ट्रेन संचालन में कोई और बाधा न आए.

वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन प्रभावित: इस कार्य के दौरान, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई-प्रोफाइल ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं. पाटलिपुत्र-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 26501) और गोरखपुर-पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 26502) को 23 से 26 सितंबर तक रद्द कर दिया जाएगा. यह ट्रेनें प्रमुख व्यावसायिक मार्गों पर चलती हैं और इनके रद्द होने से यात्रीगण को काफी परेशानी हो सकती है.

यात्री सूचना और सहायता: रेलवे प्रशासन ने इस दौरान प्रभावित ट्रेनों की पूरी सूची जारी कर दी है और यात्रियों को उनकी यात्रा की योजना में बदलाव करने की सलाह दी है. इसके साथ ही, रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पडेस्क भी स्थापित किए गए हैं. रेल यात्रियों को इस समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.