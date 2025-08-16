पलामू: प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के कई टॉप कमांडर पलामू जोन में आत्मसमर्पण करने वाले हैं. झारखंड पुलिस सरेंडर को लेकर तैयारी कर रही है. सरेंडर करने वालों में झारखंड जनमुक्ति परिषद, तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति और भाकपा माओवादी के कई कमांडर शामिल हैं.

फिलहाल, पुलिस सरेंडर करने वाले टॉप कमांडरों के नामों का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन झारखंड सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले कमांडो पर लाखों का इनाम घोषित किया है. डीजीपी के निर्देश पर पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर लगातार नक्सली संगठनों को लेकर अपील जारी कर रहे थे.

जोनल आईजी ने नक्सली संगठनों के कमांडरों से झारखंड सरकार की योजना 'नई दिशा' से सभी को जोड़ने की अपील की थी. अपील के बाद, कई नक्सली कमांडरों के परिजनों ने जोनल आईजी पर भरोसा करके मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है.

दरअसल, पिछले कुछ महीनों में जोनल आईजी के निर्देश पर पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाकों में नक्सली संगठनों के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए गए. इस अभियान के दौरान जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा, प्रभात गंझू, टॉप माओवादी कमांडर मनीष यादव तुलसी भुइयां मारे गए हैं जबकि कई नक्सली गिरफ्तार भी हुए हैं.

पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने बताया कि पुलिस लगातार नक्सली संगठनों से सरकार के अभियान "नई दिशा" का लाभ उठाकर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील कर रही है. पुलिस का अभियान खुफिया सूचनाओं के आधार पर भी चलाया जा रहा है. सरकार की आत्मसमर्पण नीति से नक्सली कमांडरों को लाभ मिलेगा.

