कस्तूरबा आवासीय विद्यालय परिसर में वज्रपात, स्वास्थ्य मंत्री ने घायल छात्राओं का लिया हालचाल

जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कस्तूरबा आवासीय विद्यालय परिसर में वज्रपात से घायल छात्राओं से मुलाकात की.

अस्पताल में छात्राओं से मुलाकात करते स्वास्थ्य मंत्री (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2025 at 11:35 PM IST

2 Min Read
जामताड़ा: जिला में नारायणपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में शुक्रवार को बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया. स्कूल परिसर में वज्रपात की घटना में दो दर्जनों छात्राएं मूर्छित हो गईं. स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल लिया.

जामताड़ा में नारायणपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में शुक्रवार को उस समय अफरातफरी मच गयी. जब विद्यालय परिसर में लगे ट्रांसफर में अचानक जोरदार वज्रपात हुआ. जिससे विद्यालय परिसर में रह रही दो दर्जन छात्राएं मूर्छित हो गईं.

जानकारी देते स्वास्थ्य मंत्री (ETV BHARAT)

जिस समय घटना घटी सभी विद्यालय की छात्रा अपने-अपने कमरे में थीं और हल्की बारिश हो रही थी. इस दौरान विद्यालय परिसर में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक वज्रपात हुआ और भयानक आवाज हुई. आवाज इतनी जोरदार थी कि उसकी चमक और आवाज के कारण विद्यालय परिसर के अपने कमरे में रह रही बच्चियों मूर्छित हो गई. करीब 23 बच्चे मूर्छित की संख्या बताई गई है.

स्थानीय लोगों के सहयोग से नारायणपुर अस्पताल सभी बच्चियों को लाया गया जहां उनका इलाज हुआ. छात्राओं की स्थिर हालत को देखते हुए देर रात इलाज के बाद उन सभी सुरक्षित हॉस्टल भेज दिया गया है. इस घटना की सूचना पाकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी दोपहर को अस्पताल पहुंचे और बच्चियों का हाल-चाल लिया.

उन्होंने समुचित इलाज करने का निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिया. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि बहुत बड़ी घटना हो सकती थी लेकिन ऐन समय पर ये टल गया और आपदा बोलकर नहीं आता है. उन्होंने स्थानीय लोगों को और डॉक्टर को धन्यवाद दिया कि तुरंत बच्चियों को अस्पताल लाकर उनका सुरक्षित इलाज कराया.

