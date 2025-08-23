ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, पूर्व कमिश्नर SBK सिंह बनाए गए डीजी कारागार

एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, CM रेखा गुप्ता पर हमले के बाद कार्यभार वापस ले लिया गया.

आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 23, 2025 at 10:10 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शनिवार को कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया. उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने देर शाम आदेश जारी किए जिन पर अतिरिक्त सचिव शुभंकर घोष के हस्ताक्षर हैं आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.

1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह को नई जिम्मेदारी दी गई है अब तक डीजी होम गार्ड्स रहे सिंह को डीजी प्रिज़न्स बनाया गया है. माना जा रहा है कि जेल प्रशासन को लेकर उनकी लंबी समझ का फायदा राजधानी को मिलेगा.

वहीं 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विरेंद्र सिंह चहल को स्पेशल सीपी लाइसेंसिंग एंड लीगल डिवीजन से हटाकर डीजी सिविल डिफेंस नियुक्त किया गया है. उनके पास पूर्व में भी कई अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां रही हैं और अब उन्हें इस विभाग की कमान दी गई है.

इसके अलावा 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी नुज़हत हुसैन को स्पेशल सीपी एचआरडी से स्थानांतरित कर डीजी होम गार्ड्स बनाया गया है. हुसैन को दिल्ली पुलिस में काबिल महिला अधिकारी के रूप में पहचाना जाता है होम गार्ड्स की व्यवस्था को मजबूत करने की चुनौती अब उनके कंधों पर होगी.

इन तबादलों से दिल्ली पुलिस और गृह विभाग में महत्वपूर्ण स्तर पर बदलाव हुआ है. जेल प्रशासन सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स जैसे अहम मोर्चों पर नए नेतृत्व की तैनाती से सरकार ने संदेश दिया है कि सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे को और चुस्त दुरुस्त बनाया जाएगा.

TAGGED:

IPS OFFICERS TRANSFER IN DELHI DELHI IPS TRANSFER LIST IPS OFFICERS SBK SINGH दिल्ली में अधिकारियों का तबादला SBK SINGH BECOME DG PRISONS

