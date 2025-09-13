ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के आदेश पर हुई रिम्स शासी परिषद की बैठक, तत्काल वेंटिलेटर खरीदने समेत कई प्रस्ताव को मिली मंजूरी

रिम्स शासी परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई मुद्दों पर सहमति बनी है.

RIMS Governing Council Meeting
रिम्स शासी परिषद की बैठक में मौजूद सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमरेश्वर सहाय, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी,रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand Team

September 13, 2025

रांची : राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल "रिम्स" में शनिवार 13 सितंबर 2025 को गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई. झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमरेश्वर सहाय की ऑब्जर्वर के रूप उपस्थिति में हुई शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की.

बैठक में 16 प्रस्तावों पर बनी सहमति

रिम्स शासी परिषद की बैठक में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 16 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सहमति बनी. जिसमें अस्पताल के लिए तत्काल वेंटिलेटर खरीदने का प्रस्ताव पास किया गया. वहीं रिम्स प्रबंधन को जल्द से जल्द वेंटिलेटर की खरीदारी करने का भी निर्देश दिया गया. इसके अलावा परचेसिंग से जुड़े कई प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. रिम्स में दवाओं की खरीद और MRI मशीन की जल्द खरीदारी के प्रस्ताव पर भी जीबी ने अपनी सहमति प्रदान की.

जानकारी देते स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दी जानकारी

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि हाइकोर्ट ने हमसे जवाब मांगा था. हमने अपना पक्ष रखते हुए जवाब दिया है. बैठक में रिम्स के डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस का मामला भी उठाया गया था. जिसपर यह निर्णय लिया गया कि सभी डॉक्टर के लिए बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि रिम्स के तमाम डॉक्टर्स को सभी तरह के भत्ते दिए जाते हैं, वे लोग प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें. अगर कोई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो उसे चेतावनी दी जाएगी. इसके बाद वार्ता कर समस्या का समाधान किया जाएगा. इससे पहले उन्होंने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाया कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वालों की जानकारी प्रबंधन को नहीं है, ऐसे प्रस्ताव को जीबी की बैठक में क्यों लाया गया?

30 करोड़ ही खर्च पाया रिम्स प्रबंधन

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बैठक में यह बात भी सामने आई कि अस्पताल में मशीनों की खरीदारी नहीं हो रही है. इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस बार 30 करोड़ रुपये ही प्रबंधन ने खर्च किए हैं. वहीं 200 करोड़ रुपये प्रबंधन के पास खर्च करने के लिए बचे हुए हैं. उन्होंने कहा कि यहां लोग खर्च करने से डरते हैं, यह ठीक नहीं है. रिम्स प्रबंधन को इस राशि को जल्द खर्च करने को कहा गया है. मशीनों की खरीदारी से मरीजों को राहत मिलेगी और हम मरीजों की बेहतर सेवा कर सकेंगे.

9 अक्टूबर 2025 को फिर होगी जीबी की बैठक

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि बैठक में हाईकोर्ट के प्रस्ताव पर ही चर्चा हुई. वहीं अस्पताल के एजेंडों पर अब आगामी 09 अक्टूबर को होने वाली गर्वनिंग बॉडी की बैठक में चर्चा की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के ऑब्जर्वर के आदेश पर आज बाकी एजेंडों पर चर्चा नहीं हुई.

वहीं बैठक के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उम्मीद जताई है कि रिम्स शासी परिषद की आज की बैठक में लिए गए निर्णयों के लागू होने के बाद यहां की सुविधाओं में सुधार दिखेगा.

बैठक में ये भी थे मौजूद

आज की रिम्स शासी परिषद की बैठक में केंद्रीय मंत्री सह सांसद संजय सेठ, कांके विधायक सुरेश बैठा, रिनपास के डायरेक्टर, जीबी सदस्य डॉ. अशोक नाग, एसीएस अजय कुमार सिंह की उपस्थिति रही.

