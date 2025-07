ETV Bharat / state

सवारियों से भरी HRTC की बस सड़क से लुढ़की, 5 की मौत, मौके पर मची अफरा-तफरी - HRTC BUS ACCIDENT

एचआरटीसी बस हादसे का शिकार ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 24, 2025 at 11:20 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 11:43 AM IST 3 Min Read

मंडी: आज सुबह 10 बजे के करीब सरकाघाट उपमंडल के मसेरन के पास तरांगला में एक बस हादसे का शिकार हो गई. एचआरटीसी की सरकाघाट जमनी दुर्गापुर बस सड़क से कई फीट नीचे खेतों में जा गिरी. बस में 20 से 25 सवारियां मौजूद थीं. हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों को 108 एंबुलेंस के साथ साथ स्थानीय लोगों ने अपनी निजी गाड़ियों घायलों को सरकाघाट अस्पताल पहुंचाया. बस ढांक से कई पलटे खाकर नीचे खेतों में जा गिरी. बस की छत भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है. हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की. वहीं, सरकाघाट पुलिस थाना की टीम और डीएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं. अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. वहीं, डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम ने बताया कि 'हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है. मृतकों में 3 महिलाएं, 1 पुरुष और 16 वर्षीय बच्चा शामिल है. वहीं, 20 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. हादसे के कारण का पता नहीं चल पाया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.' घटना के कारणों का नहीं चल पाया पता

वहीं, घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में मौके पर लोगों की भारी भीड़ दिख रही है. लोग वीडियो में कहते हुए सुने जा रहे हैं कि एंबुलेंस समय रहते मौके पर नहीं पहुंची इसके कारण घायलों को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई. बता दें कि इन दिनों हिमाचल में भारी बारिश के कारण लगातार सड़कों पर भूस्खलन हो रहा है और लगातार सड़कों के डंगे भी भूस्खलन के कारण बैठ रहे हैं. डंगे का धंसना भी हादसे का कारण हो सकता है, लेकिन अभी तक हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही असली कारणों का पता चल पाएगा. अस्पताल पहुंचे विधायक वहीं, सरकाघाट के विधायक दिलीप सिंह ठाकुर ने अस्पताल में घायलों का हाल चाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की. उन्होंने कहा कि कुछ घायलों को इलाज के लिए रेफर किया गया है. सरकाघाट में सभी एंबुलेंस को यहां बुलाने को कहा गया है. वहीं, अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने पर उन्होंने कहा कि इस बारे में विधानसभा में अपनी बात रखेंगे. इसे लेकर मैंने पहले भी अपनी मांग रखी थी. सरकाघाट दो विधानसभा क्षेत्रों का अस्पताल है. यहां यहां इस तरह की सुविधाओं का अभाव नहीं होना चाहिए. ये भी पढ़ें:मानसून ने अपने ट्रेलर में ही हिमाचल को हिला दिया, पिक्चर अभी बाकी है!

मंडी: आज सुबह 10 बजे के करीब सरकाघाट उपमंडल के मसेरन के पास तरांगला में एक बस हादसे का शिकार हो गई. एचआरटीसी की सरकाघाट जमनी दुर्गापुर बस सड़क से कई फीट नीचे खेतों में जा गिरी. बस में 20 से 25 सवारियां मौजूद थीं. हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों को 108 एंबुलेंस के साथ साथ स्थानीय लोगों ने अपनी निजी गाड़ियों घायलों को सरकाघाट अस्पताल पहुंचाया. बस ढांक से कई पलटे खाकर नीचे खेतों में जा गिरी. बस की छत भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है. हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की. वहीं, सरकाघाट पुलिस थाना की टीम और डीएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं. अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. वहीं, डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम ने बताया कि 'हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है. मृतकों में 3 महिलाएं, 1 पुरुष और 16 वर्षीय बच्चा शामिल है. वहीं, 20 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. हादसे के कारण का पता नहीं चल पाया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.' घटना के कारणों का नहीं चल पाया पता वहीं, घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में मौके पर लोगों की भारी भीड़ दिख रही है. लोग वीडियो में कहते हुए सुने जा रहे हैं कि एंबुलेंस समय रहते मौके पर नहीं पहुंची इसके कारण घायलों को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई. बता दें कि इन दिनों हिमाचल में भारी बारिश के कारण लगातार सड़कों पर भूस्खलन हो रहा है और लगातार सड़कों के डंगे भी भूस्खलन के कारण बैठ रहे हैं. डंगे का धंसना भी हादसे का कारण हो सकता है, लेकिन अभी तक हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही असली कारणों का पता चल पाएगा. अस्पताल पहुंचे विधायक वहीं, सरकाघाट के विधायक दिलीप सिंह ठाकुर ने अस्पताल में घायलों का हाल चाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की. उन्होंने कहा कि कुछ घायलों को इलाज के लिए रेफर किया गया है. सरकाघाट में सभी एंबुलेंस को यहां बुलाने को कहा गया है. वहीं, अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने पर उन्होंने कहा कि इस बारे में विधानसभा में अपनी बात रखेंगे. इसे लेकर मैंने पहले भी अपनी मांग रखी थी. सरकाघाट दो विधानसभा क्षेत्रों का अस्पताल है. यहां यहां इस तरह की सुविधाओं का अभाव नहीं होना चाहिए. ये भी पढ़ें:मानसून ने अपने ट्रेलर में ही हिमाचल को हिला दिया, पिक्चर अभी बाकी है!

Last Updated : July 24, 2025 at 11:43 AM IST