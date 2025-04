ETV Bharat / state

हजारीबाग का रामनवमी जुलूस हुआ संपन्न, झांकी के दौरान 1300 से अधिक लोग हुए घायल, दो रिम्स रेफर - HAZARIBAG RAM NAVAMI JULUS

संपन्न हुआ हजारीबाग का रामनवमी जुलूस ( ETV BHARAT )

Published : April 9, 2025 at 11:34 AM IST | Updated : April 9, 2025 at 11:42 AM IST

हजारीबाग: जिले का ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस शांति और उत्साह के साथ संपन्न हो गया. इस बार जुलूस करीब 40 घंटे तक लगातार सड़कों पर रहा. 87 झांकी गुजरने में 40 घंटे का समय लगना खुद में यह बयां करता है कि राम भक्तों का जन सैलाब कितना होगा. अनुमान है कि 5 लाख से अधिक राम भक्तों की भीड़ हुई होगी, जिसमें महिलाओं में उत्साह अधिक देखने को मिला. हजारीबाग रामनवमी जुलूस हुआ संपन्न (ETV BHARAT) संपन्न हुआ हजारीबाग का रामनवमी जुलूस जहां एक और शांतिपूर्वक रामनवमी संपन्न हुआ तो जुलूस में परंपरागत हथियार के साथ प्रदर्शन करने वाले लगभग 1300 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं. हजारीबाग के उपायुक्त नैंसी सहाय अब तक के रामनवमी के इतिहास की पहली ऐसी उपायुक्त बनी है, जिन्होंने चार बार लगातार सफलतापूर्वक रामनवमी पर्व संपन्न करने का रिकॉर्ड कायम किया है. 7 तारीख सोमवार को जुलूस रात के 8:00 बजे आसपास के विभिन्न अखाड़ों से निकली थी, जो 9 तारीख बुधवार सुबह के 4:00 बजे के आसपास समाप्त हुई है. समाप्त होने के बाद हजारीबाग उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने हजारीबाग वासियों को शुभकामनाएं दी. साथ ही आभार भी जताया. कैसा रहा रामनवमी का माहौल जिला प्रशासन ने कहा कि रामनवमी में किसी भी तरह की अप्रिया घटना नहीं घटी है, इसके लिए आप सभी जनता और ड्यूटी में लगे हुए पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं. वहीं, रामनवमी जुलूस में सेवा दे रहे पुलिस कर्मियों को तीन दिनों की छुट्टी हजारीबाग एसपी ने दी है. प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी यह रामनवमी बेहद खास था. हजारीबाग की उपायुक्त नैंसी सहाय 100 साल के रामनवमी के इतिहास की पहली ऐसी उपायुक्त बनी है जिन्होंने चार बार लगातार रामनवमी जुलूस सफलतापूर्वक संपन्न कराने में प्रशासनिक दायित्व को पूरा की है. लोगों का अभिवादन करते जिला प्रशासन (ETV BHARAT) उपायुक्त नैंसी सहाय ने कहा कि भगवान का असीम आशीर्वाद है, जिसके कारण ही सफलतापूर्वक पूरी टीम ने भावना के साथ रामनवमी संपन्न कराया है. उन्होंने बताया कि यह उनके लिए हर्ष का विषय है. चार बार रामनवमी सफलतापूर्वक संपन्न करने का जो जिम्मेदारी मिला उसे पूरा किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी और यहां की जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान है.

