लखनऊ में गिरा पुराना भारी-भरकम पेड़, कई लोगों के दबे होने की आशंका, 5 घायलों को किया गया रेस्क्यू
कैसरबाग थाना क्षेत्र लाटूश रोड पर पेड़ गिरने से हुआ हादसा, डिप्टी सीएम मौके पर पहुंचकर लिया जायजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 3:28 PM IST
लखनऊः राजधानी लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र स्थित लाटूश रोड पर मंगलवार दोपहर अचानक एक भारी भरकम पेड़ भर भर कर गिर पड़ा. पेड़ के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है. पेड़ के नीचे दबे 5 लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा गया. वहीं, मौके पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचकर हालात का जायजा लिया.
जानकारी के मुताबिक, पीपल के भारी भरकम पुराना पेड़ अचानक गिर गया. जिस समय पेड़ गिरा, उसके नीचे कई लोग एकत्रित थे. पेड़ गिरने से लोगों के साथ आसपास के मकान और दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गया. पेड़ अचानक गिरने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. भीड़भाड़ वाला इलाका होने के कारण भारी भरकम पेड़ के नीचे कई लोगों के दबे होने की सूचना है.
घटना की सूचना मिलने ही मौके पर स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम तथा अन्य रेस्क्यू की टीम में मौके पर पहुंची है. पेड़ की डालों को काटकर पेड़ के नीचे दबे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है. अब तक गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को बाहर निकाल कर एंबुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. वही अभी भी पेड़ के नीचे कई लोगों के दबे होने की सूचना है.
मौके पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने हादसे में घायल हुए लोगों के उचित उपचार के निर्देश दिए हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी कुछ कह पाना उचित नहीं है कि कितने लोग दबे हैं. मौके पर राहत बचाव कार्य चल रहा है. बहुत ही दुखद घटना है. वहीं, मौके पर डीएम विशाख जी अय्यर, जेसीपी क्राइम बबलू कुमार समेत तमाम अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं.
अपडेट जारी है...