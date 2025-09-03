ETV Bharat / state

सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों का सरेंडर, 11 पर था 33 लाख का इनाम, नियद नेल्लानार योजना से हुए प्रभावित

सुकमा में सुरक्षाबलों के सामने 20 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. इनमें एक पीएलजीए का सदस्य भी है.

Naxalites Surrender In Sukma
सुकमा में नक्सलियों का सरेंडर (ETV BHARAT)
Published : September 3, 2025 at 2:14 PM IST

सुकमा: नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के सुकमा में नियद नेल्लानार योजना और नई नक्सल पुनर्वास नीति का असर दिख रहा है. सुरक्षा बलों के एंटी नक्सल ऑपरेशन में इस साल कई बड़े नक्सली मारे गए हैं. जिसमें बसव राजू जैसे नाम शामिल हैं. दूसरी ओर फोर्स के सघन अभियान में कई नक्सली गिरफ्तार हो रहे हैं. अब इस कड़ी में नक्सलियों का सरेंडर भी हो रहा है. बुधवार 3 सितंबर को सुकमा एसपी ऑफिस में कुल 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सभी नक्सली इनामी हैं.

33 लाख के इनामी नक्सलियों का सरेंडर: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपये का इनाम घोषित था. सरेंडर 20 नक्सलियों में 2 पर 8-8 लाख रुपये का इनाम था. 1 नक्सली पर 5 लाख रुपये का इनाम है. इसके अलावा 4 नक्सलियों पर 2-2 लाख और 4 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपये का इनाम था.

सुकमा में 20 माओवादियों का सरेंडर (ETV BHARAT)

वर्षों तक बंदूक उठाकर भटकते इन नक्सलियों पर छत्तीसगढ़ की नई नक्सल पुनर्वास नीति का असर पड़ा है. इन सभी ने नियद नेल्लानार योजना से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला लिया है- किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा

सरेंडर करने वालों में पुरुष और महिला नक्सली शामिल: सरेंडर करने वाले नक्सलियों में पुरुष और महिला नक्सली भी शामिल हैं. इसमें 9 महिलाएं और 11 पुरुष हैं. माओवादियों के पीएलजीए बटालियन (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, Peoples Liberation Guerrilla Army) में एक्टिव रहे हार्डकोर महिला नक्सली ने भी हथियार डाले हैं. इसके अलावा एसीएम स्तर के 1 नक्सली, और नक्सल संगठन में विभिन्न पदों पर काम करने वाले 19 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है.

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की पूरी जानकारी: जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है. उनके बारे में विस्तृत जानकारी

  1. नक्सली शर्मिला उर्फ उईका, जगरगुण्डा निवासी
  2. नक्सली ताती कोसी उर्फ परमिला, कोंटा निवासी
  3. नक्सली मुचाकी हिड़मा उर्फ बुयूर, निवासी भेज्जी
  4. नक्सली मड़कम, निवासी कोंटा
  5. नक्सली मड़कम कोसी, निवासी किस्टाराम
  6. नक्सली माड़वी गंगा सोमा, निवासी किस्टाराम
  7. नक्सली माड़वी गंगा, निवासी किस्टाराम
  8. नक्सली दुरों देवे, निवासी किस्टाराम
  9. नक्सली कवासी हुर्रे, निवासी दंतेवाड़ा
  10. नक्सली हेमला जोगा, निवासी जगरगुंडा
  11. नक्सली रव्वा मुया, निवासी फुलबगड़ी
  12. नक्सली पदाम पायकी, निवासी भेज्जी
  13. नक्सली हेमला जोगा, निवासी चिंतलनार
  14. नक्सली कड़ती जोगा, निवासी कोंटा
  15. नक्सली महकम हड़मा, निवासी कोंटा
  16. नक्सली माड़वी गंगी, निवासी कोंटा
  17. नक्सली मड़कम देवा, निवासी पामेड
  18. नक्सली सोड़ी बुधरी, थाना कोंटा
  19. नक्सली कवासी हिड़मा, निवासी कोंटा
  20. नक्सली मुचाकी देवा, निवासी कोंटा

एसपी किरण चव्हाण ने सरेंडर नक्सलियों का स्वागत किया: सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने सरेंडर नक्सलियों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि अब वक्त बंदूक की जगह कलम और हल उठाने का आ गया है. हिंसा और गलत विचारधारा को त्यागकर समाज और परिवार की खुशियों में आप वापस लौंटे. सरकार और पुलिस आपके सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य की गारंटी देती है.

Benefits to surrendered Naxalites
सरेंडर नक्सलियों को मिल रहा योजनाओं का लाभ (ETV BHARAT)

क्या है नियद नेल्लानार योजना ?: नियद नेल्लानार स्कीम को विष्णुदेव साय सरकार ने साल 2024 में शुरू किया है. इस योजना का मुख्य मकसद नक्सल प्रभावित जिलो में स्थानीय लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. इसके तहत लोगों को नक्सल इलाकों में सुरक्षा प्रदान की जाती है. योजना के तहत सरकार की वेलफेयर स्कीमों को लोगों को पहुंचाना है. जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएम आवास योजना, स्वच्छ पेयजल, और खेती किसानी के लिए मदद शामिल है. नियद नेल्लानार योजना के तहत नक्सल प्रभावित जिलों और क्षेत्रों में सुरक्ष कैंप भी शुरू किए जा रहे हैं. जिससे लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है.

