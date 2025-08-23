ETV Bharat / state

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर - NAXALITES AND CRIMINALS IN PALAMU

पलामू में कई नक्सली और अपराधी सरेंडर करने की फिराक में हैं. वजह है पुलिस द्वारा उनकी संपत्ति की जांच.

Many Naxalites and criminals in Palamu are planning to surrender
सुनील भास्कर, आईजी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 23, 2025 at 12:09 AM IST

2 Min Read

पलामूः गढ़वा, पलामू एवं लातेहार में नक्सली और अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है. इस प्रक्रिया का खौफ अपराधी एवं नक्सली संगठनों में देखने को मिल रहा है. संपत्ति जांच के खौफ के कारण कई अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण करने की फिराक में हैं. हाल में ही झारखंड के मोस्ट वांटेड डब्लू सिंह ने पलामू पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है.

जानकारी देते पलामू आईजी (ETV BHARAT)

दरअसल पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर के निर्देश पर पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में शुरुआती दौर में दो-दो नक्सलियों की संपत्ति की जांच शुरू की गई थी. बाद में इस अभियान में संगठित अपराध से जुड़े हुए लोगों के नाम को भी शामिल किया गया था. पुलिस ने सुजीत सिन्हा, अमन साहू, राहुल दुबे, राहुल सिंह समेत कई संगठित अपराध से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ संपत्ति जांच की प्रक्रिया को शुरू किया था.

पलामू जोन में कई अपराधी और नक्सली पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं और वह आत्मसमर्पण करना चाहते हैं. अगले 15 दिनों में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में कई बड़े नक्सलियों के आत्मसमर्पण की भी तैयारी है. पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने बताया कि नक्सली एवं अपराधियों के संपत्ति की जांच शुरू की गई है. इस कड़ी में उनके परिजनों की भी संपत्ति की जांच की जा रही है.

डब्लू सिंह का आत्मसमर्पण भी इसी से जुड़ा हुआ है. जांच के बाद सभी की संपत्ति को यूएपीए एक्ट के तहत जब्त किया जाना है. आईजी ने बताया कि आने वाले वक्त में बहुत सारे असामाजिक तत्व आत्मसमर्पण करेंगे. पुलिस सभी से अपील कर रही है कि वह झारखंड सरकार की नई दिशा योजना का लाभ उठाएं.

ये भी पढ़ेंः

थाना पहुंचने पर पानी पिलाएगी पुलिस! किरायेदारों का होगा वेरिफिकेशन

फायरिंग मामले में कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा बरी, 2005 में टाउन थाना क्षेत्र में हुई थी गोलीबारी

नक्सल और अपराध के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई! आईजी ने की हाई लेवल मीटिंग, नपेंगे आम लोगों को परेशान करने वाले अधिकारी

पलामूः गढ़वा, पलामू एवं लातेहार में नक्सली और अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है. इस प्रक्रिया का खौफ अपराधी एवं नक्सली संगठनों में देखने को मिल रहा है. संपत्ति जांच के खौफ के कारण कई अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण करने की फिराक में हैं. हाल में ही झारखंड के मोस्ट वांटेड डब्लू सिंह ने पलामू पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है.

जानकारी देते पलामू आईजी (ETV BHARAT)

दरअसल पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर के निर्देश पर पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में शुरुआती दौर में दो-दो नक्सलियों की संपत्ति की जांच शुरू की गई थी. बाद में इस अभियान में संगठित अपराध से जुड़े हुए लोगों के नाम को भी शामिल किया गया था. पुलिस ने सुजीत सिन्हा, अमन साहू, राहुल दुबे, राहुल सिंह समेत कई संगठित अपराध से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ संपत्ति जांच की प्रक्रिया को शुरू किया था.

पलामू जोन में कई अपराधी और नक्सली पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं और वह आत्मसमर्पण करना चाहते हैं. अगले 15 दिनों में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में कई बड़े नक्सलियों के आत्मसमर्पण की भी तैयारी है. पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने बताया कि नक्सली एवं अपराधियों के संपत्ति की जांच शुरू की गई है. इस कड़ी में उनके परिजनों की भी संपत्ति की जांच की जा रही है.

डब्लू सिंह का आत्मसमर्पण भी इसी से जुड़ा हुआ है. जांच के बाद सभी की संपत्ति को यूएपीए एक्ट के तहत जब्त किया जाना है. आईजी ने बताया कि आने वाले वक्त में बहुत सारे असामाजिक तत्व आत्मसमर्पण करेंगे. पुलिस सभी से अपील कर रही है कि वह झारखंड सरकार की नई दिशा योजना का लाभ उठाएं.

ये भी पढ़ेंः

थाना पहुंचने पर पानी पिलाएगी पुलिस! किरायेदारों का होगा वेरिफिकेशन

फायरिंग मामले में कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा बरी, 2005 में टाउन थाना क्षेत्र में हुई थी गोलीबारी

नक्सल और अपराध के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई! आईजी ने की हाई लेवल मीटिंग, नपेंगे आम लोगों को परेशान करने वाले अधिकारी

For All Latest Updates

TAGGED:

पलामू में नक्सलीPALAMU POLICEFEAR OF PROPERTY INVESTIGATIONपलामू पुलिसNAXALITES AND CRIMINALS IN PALAMU

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.