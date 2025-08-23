पलामूः गढ़वा, पलामू एवं लातेहार में नक्सली और अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है. इस प्रक्रिया का खौफ अपराधी एवं नक्सली संगठनों में देखने को मिल रहा है. संपत्ति जांच के खौफ के कारण कई अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण करने की फिराक में हैं. हाल में ही झारखंड के मोस्ट वांटेड डब्लू सिंह ने पलामू पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है.

जानकारी देते पलामू आईजी (ETV BHARAT)

दरअसल पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर के निर्देश पर पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में शुरुआती दौर में दो-दो नक्सलियों की संपत्ति की जांच शुरू की गई थी. बाद में इस अभियान में संगठित अपराध से जुड़े हुए लोगों के नाम को भी शामिल किया गया था. पुलिस ने सुजीत सिन्हा, अमन साहू, राहुल दुबे, राहुल सिंह समेत कई संगठित अपराध से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ संपत्ति जांच की प्रक्रिया को शुरू किया था.

पलामू जोन में कई अपराधी और नक्सली पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं और वह आत्मसमर्पण करना चाहते हैं. अगले 15 दिनों में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में कई बड़े नक्सलियों के आत्मसमर्पण की भी तैयारी है. पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने बताया कि नक्सली एवं अपराधियों के संपत्ति की जांच शुरू की गई है. इस कड़ी में उनके परिजनों की भी संपत्ति की जांच की जा रही है.

डब्लू सिंह का आत्मसमर्पण भी इसी से जुड़ा हुआ है. जांच के बाद सभी की संपत्ति को यूएपीए एक्ट के तहत जब्त किया जाना है. आईजी ने बताया कि आने वाले वक्त में बहुत सारे असामाजिक तत्व आत्मसमर्पण करेंगे. पुलिस सभी से अपील कर रही है कि वह झारखंड सरकार की नई दिशा योजना का लाभ उठाएं.

