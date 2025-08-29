ETV Bharat / state

चंबा में लैंडस्लाइड के कारण फंसे थे 10 हजार लोग, जायजा लेने मंत्री सहित कई अधिकारी हुए रवाना - CHAMBA LAND SLIDE

चंबा में बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए थे. अब सरकार और प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में जुटा है.

चंबा को लेकर मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक
चंबा को लेकर मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 8:27 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 9:39 AM IST

शिमला: प्रदेश में मानसून अपने शुरुआती दौर से ही तबाही मचा रहा है। हाल ही में तीन दिन हुए भारी बारिश से चंबा में जन जीवन अस्त व्यस्त हुआ है. मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने राज्य में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों विशेष रूप से चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों में बारिश से हुए नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक की.

मुख्य सचिव ने कहा कि चंबा जिला में सभी यात्री सुरक्षित हैं. जिला प्रशासन रात-दिन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक स्वयं भरमौर में तैनात हैं. स्थानीय प्रशासन के सहयोग से क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. चंबा शहर में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है. भरमौर क्षेत्र में भी इसके जल्द ही बहाल होने की उम्मीद है. लोग अफवाहों पर ध्यान न देें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें.

भूस्खलन की वजह से फंसे थे 10 हजार लोग

मुख्य सचिव ने कहा कि 'प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, चंबा-भरमौर मार्ग पर बग्गा और दुर्गट्टी क्षेत्रों के बीच भारी भूस्खलन के कारण चंबा शहर में करीब 10 हजार लोग फंस गए थे. चंबा-पठानकोट राजमार्ग पर यातायात की बहाली के बाद करीब 7 हजार लोग अपने घरों को सुरक्षित वापिस लौट गए हैं. इसके अलावा, भरमौर में करीब 3 तीर्थयात्री फंसे हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं. उन्हें जल्द वापस भेजने के लिए संभव कदम उठाए जा रहे हैं. भरमौर में राशन और अन्य जरूरी सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. जरूरत पड़ने पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. चंबा शहर में रूके लोग अपने मूल स्थानों पर वापिस जाने का आग्रह है, क्योंकि भारी भूस्खलन के कारण सड़कों की शीघ्र बहाली फिलहाल संभव नहीं है.

आज चम्बा जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया आज चंबा का दौरा करेंगे। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पहले ही चंबा के लिए रवाना हो चुके हैं. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी आज भरमौर और चंबा के दौरे पर जा रहे हैं. मंडलायुक्त कांगड़ा और दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी चम्बा के लिए रवाना कर दिया गया है. हिमाचल प्रदेश पुलिस, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के सचिवों और दूरसंचार विभाग के उप-महानिदेशक को चंबा व भरमौर में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पर्याप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात करने का भी निर्देश दिया. मुख्य सचिव ने कुल्लू और लाहौल में स्थिति की भी समीक्षा की और जिला प्रशासन को सामान्य जनजीवन बहाल करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पिति में टेलीफोन क्नेक्टिविटी को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है. वहां जियो टेलीफोन नेटवर्क अब कार्यशील हो गया है. थिरोट का विद्युत उप-केंद्र भी सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है.

