पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दलबदल शुरू हो गया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि और उनकी पत्नी सुचित्रा सिंह के अलावे पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा समेत नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टा का दामन थाम लिया है. प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है.

कौन-कौन शामिल हुए?: पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में दिलीप जायसवाल ने जिन नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई, उनमें पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि और उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा, जहानाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार रह चुके आशुतोष मिश्रा और पूर्व एनसीपी नेता अवधेश शामिल हैं.

नागमणि और आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल (ETV Bharat)

क्या बोले दिलीप जायसवाल?: इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम तमाम नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हैं. इनके आने से पार्टी और बिहार एनडीए को मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी.

"सभी नेताओं का हम भाजपा परिवार में स्वागत करते हैं. ये तमाम ऐसे नेता हैं, जिन्होंने लंबा राजनीतिक जीवन जिया है. इनके पास अनुभव भी हैं और हम उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं."- दिलीप जायसवाल, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी

कौन हैं नागमणि?: पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि बड़े समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद के बेटे हैं. वह कई दलों में रह चुके हैं. 14वीं बार वह किसी पार्टी में शामिल हुए हैं. बिहार-झारखंड की कम ही ऐसी पार्टी होगी, जिसमें वह नहीं रहे हों. वहीं उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा भी उनके साथ बीजेपी में शामिल हुईं हैं.

नागमणि और उनकी पत्नी बीजेपी में शामिल (ETV Bharat)

कौन हैं आनंद मिश्रा?: 2011 बैच के आईपीएस रहे आनंद मिश्रा ने 2024 में नौकरी छोड़ दी थी. बीजेपी से टिकट चाहते थे लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही बक्सर सीट से मैदान में उतर गए. हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा. बाद में वह प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए लेकिन आज बीजेपी के सदस्य बन गए.

बीजेपी का मिलन समारोह (ETV Bharat)

कौन हैं आशुतोष मिश्रा?: ब्राह्मण-भूमिहार एकता मंच चलाने वाले अशुतोष मिश्रा भी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं. उन्होंने 2024 में जहानबाद सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन करारी हार मिली थी. अपने बयानों को लेकर वह अक्सर विवादों में रहते हैं.

