ETV Bharat / state

नालंदा में दर्दनाक हादसा, 20 फीट नीचे पानी भरे गड्ढे में गिरी तेज रफ्तार कार, तीन की मौत - NALANDA ACCIDENT

नालंदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार 20 फीट नीचे गड्ढे में गिर गई. तीन की मौत हो गई है.

NALANDA ACCIDENT
नालंदा में सड़क हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 24, 2025 at 9:43 AM IST

2 Min Read

नालंदा: बिहार के नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. रहुई थाना क्षेत्र के भेण्डा गांव के पास बिहटा-सरमेरा मुख्य मार्ग एसएच 78 पर शनिवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 20 फीट गहरे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी. कार ने करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद यह हादसा हुआ.

तीन लोगों की हुई मौत: गड्ढे में गिरने से गाड़ी में सवार चार लोगों में से तीन युवकों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई. वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल है. जिसे बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया.

NALANDA ACCIDENT
20 फीट नीचे गड्ढे में गिरी कार (ETV Bharat)

पानी में ऊपर आया शव: पुलिस और स्थानीय लोगों ने रात में अंधेरे और पानी भरे गड्ढे के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलों का सामना किया. सुबह होने पर क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया, तब जाकर तीन लोगों के शव बरामद हुए.

कहां के हैं कार सवार?: मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है. घायल शख्स को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खोना इस हादसे का मुख्य कारण हो सकता है.

ये भी पढ़ें-

बिहार में बड़ा हादसा, छत गिरने से दादी-पोते की मौत, मलबे में दबा भाई

पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का मामलाः पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार, AI से मिला सुराग

पटना की सड़क पर सुबह-सुबह मची चीख पुकार, दर्दनाक सड़क हादसे में 9 की मौत, कई जख्मी

नालंदा: बिहार के नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. रहुई थाना क्षेत्र के भेण्डा गांव के पास बिहटा-सरमेरा मुख्य मार्ग एसएच 78 पर शनिवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 20 फीट गहरे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी. कार ने करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद यह हादसा हुआ.

तीन लोगों की हुई मौत: गड्ढे में गिरने से गाड़ी में सवार चार लोगों में से तीन युवकों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई. वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल है. जिसे बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया.

NALANDA ACCIDENT
20 फीट नीचे गड्ढे में गिरी कार (ETV Bharat)

पानी में ऊपर आया शव: पुलिस और स्थानीय लोगों ने रात में अंधेरे और पानी भरे गड्ढे के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलों का सामना किया. सुबह होने पर क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया, तब जाकर तीन लोगों के शव बरामद हुए.

कहां के हैं कार सवार?: मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है. घायल शख्स को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खोना इस हादसे का मुख्य कारण हो सकता है.

ये भी पढ़ें-

बिहार में बड़ा हादसा, छत गिरने से दादी-पोते की मौत, मलबे में दबा भाई

पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का मामलाः पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार, AI से मिला सुराग

पटना की सड़क पर सुबह-सुबह मची चीख पुकार, दर्दनाक सड़क हादसे में 9 की मौत, कई जख्मी

For All Latest Updates

TAGGED:

NALANDA ROAD ACCIDENTनालंदा में सड़क हादसाCAR FALLS INTO WATER IN NALANDANALANDA NEWSNALANDA ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

बिहार में 'किंगमेकर' की भूमिका में मुस्लिम वोटर, 17.7% वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार का प्लान तैयार

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.