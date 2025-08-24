नालंदा: बिहार के नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. रहुई थाना क्षेत्र के भेण्डा गांव के पास बिहटा-सरमेरा मुख्य मार्ग एसएच 78 पर शनिवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 20 फीट गहरे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी. कार ने करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद यह हादसा हुआ.

तीन लोगों की हुई मौत: गड्ढे में गिरने से गाड़ी में सवार चार लोगों में से तीन युवकों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई. वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल है. जिसे बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया.

20 फीट नीचे गड्ढे में गिरी कार (ETV Bharat)

पानी में ऊपर आया शव: पुलिस और स्थानीय लोगों ने रात में अंधेरे और पानी भरे गड्ढे के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलों का सामना किया. सुबह होने पर क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया, तब जाकर तीन लोगों के शव बरामद हुए.

कहां के हैं कार सवार?: मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है. घायल शख्स को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खोना इस हादसे का मुख्य कारण हो सकता है.

